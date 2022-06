Les associacions de Can Puiggener reivindiquen el barri

Reivindicar el barri i posar-lo en valor. Aquest ha estat l’objectiu principal de les diferents associacions i col·lectius del barri de Can Puiggener mitjançant una festa popular oberta. La celebració s’ha realitzat a la plaça Primer de Maig amb la presència d’unes 150 persones.

“L’acte neix de les ganes de les entitats i veïns de fer coses conjuntes per unir-nos com a barri després de dos anys marcats per la COVID”, ha explicat una responsable de l’Esplai La Baldufa, Clara Giraldos. “És un dia molt reivindicatiu i d’unió pel barri, per mostrar que tenim moltes necessitats, però que aquí tots junts podem fer grans coses”, ha afegit Ayad Kenachat, també de La Baldufa.

“La tasca que fem és complicada, per l’entorn i la manca de recursos, necessitem més ajudes i espais. El barri ens valora, però des de fora ens falten suports”, han destacat els joves.

Intervenció Comunitària

La festa popular ha comptat amb l’ajuda de l’ajuntament mitjançant reunions entre ambdues parts. “L’ajuntament ha pres un rol de dinamització per reunir-nos i gestionar les reunions, ens ha anat bé per coordinar totes les entitats”, ha expressat Giraldos.

Des de l’ajuntament, la Tècnica d’Intervenció Comunitària, Emma López, ha valorat la cooperació amb el barri: “Portem uns mesos reunint-nos amb les entitats del barri i és una relació molt positiva, tothom té moltíssima participació i ganes”. Crear teixit ha estat una de les prioritats principals: “Generar xarxes, vincles entre la gent i fomentar la participació al barri pot ser útil per millorar les condicions de vida de la gent”.

La celebració de l’acte també ha representat la voluntat dels veïns de Can Puiggener de trencar estigmes: “Normalment, quan no has vingut mai al barri penses que és xungo, i sí, té les seves coses, però també tenim molt potencial i ganes de treballar”, ha asseverat Giraldos. L’esdeveniment que ha comptat amb actes com una festa de l’escuma, activitats esportives, tallers de pintura i l’elaboració de plats tradicionals de diferents cultures presents al barri s’ha valorat com una mena de petita festa major. Al barri ja fa anys, que fos per la COVID o per canvis de junta a l’Associació de Veïns no es pot celebrar. No obstant això, la sensació és que a partir d’aquest esdeveniment i la cooperació creada l’any que ve es podrà recuperar la festa.