60% menys d’aturats de llarga durada a Sabadell

Sabadell ha passat de tenir 9.594 aturats de llarga durada a tenir-ne 5.825. El nombre de persones que fa més d’un any que no troben feina s’ha reduït un 64,7% des del maig de 2021 fins al mateix mes del 2022. Això sí, tot i aquesta disminució dels aturats de llarga durada, en aquest grup encara hi trobem la meitat de persones aturades a la ciutat (50,38%). El maig de l’any passat, però, un 60% dels desocupats feia més de 356 dies que ho estaven, un percentatge deu punts superior al d’aquest maig.

Si comparem aquestes dades amb les de ciutats catalanes amb un nombre semblant de població, veiem que són molt semblants a les de Sabadell. L’Hospitalet de Llobregat té un percentatge d’aturats de llarga durada de gairebé el 49%, Badalona un 50,7% i Terrassa un 50%. Tots ells han aconseguit reduir el nombre de persones d’aquest grup en l’últim any.

La majoria de grups cauen

Dit això, tornant a les dades de Sabadell, el grup de persones que fa menys de tres mesos que estan a l’atur és el que més creix el mes de maig (ara és de 2.936 persones, un 116% més en termes interanuals). En canvi, el grup que fa entre nou i dotze mesos es redueix un 65% respecte al 2021 (la xifra és ara de 420 persones), així com el de sis a nou mesos (924 persones; un 32% menys que l’any anterior).

I, finalment, hi ha 1.457 persones a Sabadell al maig que fa entre tres i sis mesos que estan aturades, és a dir, un 10,8% menys en comparació amb el mateix període del 2021. Així mateix, només centrant-nos en les persones que fa més de dos anys que estan a l’atur, sí que trobem un increment respecte fa un any. Mentre que ara hi ha 4.700 persones sense feina des de fa 24 mesos, el maig de 2021 n’hi havia 4.863 (+3,59%).

Més dones aturades

Segons el sexe, el descens de l’atur registrat és més intens entre els homes (25,3%; 1.647 aturats menys) que entre les dones (19,4%; 1.613 aturades menys). Al maig hi havia 4.869 homes i 6.993 dones a l’atur. A més, en concret, creix el percentatge de dones desocupades respecte al de fa un any (el 2021 era d’un 56,04% del total, mentre que enguany el percentatge és del 57,8%). Pel que fa a l’atur segons l’edat, hi ha una davallada en tots els grups d’edat, sent la més significativa, en termes absoluts, la que es registra en les persones d’entre 25 i 44 anys (un 29,5%; 1.745 menys). Tanmateix, en termes percentuals, el grup d’edat que més ha vist reduït l’atur és el de persones de fins a 24 anys (un 33,3%; 386 menys). Quant a les persones de més de 45 anys, l’atur ha caigut un 14,6%. Ara hi ha 6.616 aturats en aquest grup d’edat, 11.129 menys que el 2021.

Finalment, quant a l’atur en relació amb els grans sectors d’activitat, es registra una dinàmica positiva en tots els sectors de la ciutat el mes de maig d’enguany. Destaca sobretot el descens, en termes percentuals, en la construcció (23,11%; 299 persones menys) i en els serveis (un 22%; 2.232 persones menys), mentre que a la indústria és més moderat (un 17,57%; 333 persones menys). Les persones aturades sense ocupació anterior també registren una disminució (un 26,49%; 359 menys).

“Me n’he sortit”

El D.S. ha contactat amb dues persones que estaven a l’atur i que han trobat feina en els últims 12 mesos. Elles són Maria Lorente, que ara treballa a Fika Economistes i Advocats, i Carla Antúnez, que treballa a la Cambra de Comerç de Sabadell.

En el cas de Maria Lorente, ella va estar durant força mesos buscant feina després d’acabar una carrera universitària. “Vaig trobar l’oferta de feina de Fika a InfoJobs i m’hi vaig apuntar. L’endemà em van contactar per fer una entrevista i a la setmana següent em van comunicar que havien decidit apostar per mi. Estic molt contenta i estic aprenent molt”, apunta Lorente. Això sí, ella lamenta que el procés de trobar feina li ha sigut complicat: “Les empreses busquen gent amb estudis, però també amb experiència”.

Per la seva banda, Carla Antúnez no va aconseguir cap oportunitat laboral durant prop d’un any després de ser acomiadada per l’empresa on treballava. Per fer front a la situació va decidir inscriure’s a un curs del programa PICE de la Cambra de Sabadell. Gràcies al curs, va poder aplicar a una vacant en l’àrea de formació de l’entitat econòmica i la van agafar. “Me n’he sortit. Convido a tothom que estigui interessat a formar-se que pregunti i cerqui, ja que segur que troba una oportunitat de millora”, diu Antúnez.