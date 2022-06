561 persones menys a l’atur a Sabadell en el millor maig des de 2008

L’atur registrat disminueix a Sabadell i deixa enrere dos mesos consecutius a l’alça. La ciutat ha tancat el mes de maig amb 561 desocupats menys, segons les dades publicades aquest dijous pel Ministeri de Treball i Economia Social. Ara, el nombre de persones sense feina és d’11.562 (amb una taxa d’atur de l’11,4%), la xifra de l’abril era de 12.123. Es tracta del registre més baix des de juliol del 2008, quan a Sabadell hi havia 10.909 aturats. A més, és el millor mes de maig dels últims 14 anys.

Dit això, l’atur és ara un 28,2% més baix que fa un any, quan Sabadell tenia 14.822 persones sense feina. És a dir, la situació continua sent considerablement millor que el mateix període de l’any anterior, a causa del context de recuperació econòmica després del cop de la Covid-19. El maig suposa trencar la dinàmica de creixement del nombre de persones desocupades que hi havia al mes anterior.

En aquest sentit, l’atur continua sent més baix que el març del 2020. De fet, Sabadell és una de les grans ciutats de més de 200.000 habitants de l’Estat on més s’ha reduït l’atur des de l’arribada de la pandèmia. La ciutat ha tancat el mes de maig amb un 11% menys de persones desocupades en comparació al març de fa dos anys, quan tenia 12.858 desocupats. Durant deu mesos consecutius, des de març de 2021 a desembre del mateix any, la xifra de persones sense feina a Sabadell va disminuir.

Comparació amb altres ciutats catalanes

Respecte a les ciutats catalanes amb un nombre semblant d’habitants, Sabadell continua sent la que menys desocupats té. L’Hospitalet de Llobregat té 24.435 persones sense feina, 567 menys que el mes anterior, Terrassa en té 12.817 (-345), mentre que a Badalona la xifra és de 12.562 (-565).

Aquest maig, per tant, totes quatre ciutats han patit una forta disminució de l’atur. Sabadell és el municipi que menys desocupats perd des de març de 2021 (-28, 2%). En el mateix període, l’Hospitalet ha reduït l’atur un 51,59% (-6.415), Badalona un 32,4% (-4.074) i, finalment, Terrassa un 29,31% (-3.757).

L’atur també disminueix a la comarca

Així mateix, quant al conjunt del Vallès Occidental, la xifra d’aturats també ha disminuït aquest mes de maig. La comarca té 1.702 persones menys a l’atur, un registre que contrasta amb el de l’abril (+72) i el del març (+363). Per tant, ara hi ha 45.831 vallesans a l’atur. En són 13.782 menys que fa un any (-30,07%).

Tots els municipis del Vallès Occidental han acabat el mes de maig de 2022 amb menys aturats que un any enrere. En termes intermensuals, però, vint municipis han experimentat descensos de l’atur, en dos la xifra s’ha mantingut inalterable i en un més s’ha vist augmentada.

Catalunya segueix la mateixa dinàmica

Catalunya ha tancat el maig amb 16.671 aturats menys que el mes anterior, una reducció del 4,57% que deixa el nombre total d’aturats en 348.027. Es tracta del primer cop des del 2008 que les llistes del servei d’ocupació baixen del llindar dels 350.000. Quant al conjunt de l’Estat, l’atur cau en 99.512 persones (-3,29%) fins a situar-se per sota dels tres milions de desocupats per primer cop des del 2008. En els últims dotze mesos hi ha 858.259 aturats menys (-22,7%).