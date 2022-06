La Generalitat ofereix més diners per rehabilitar els pisos dels Merinals

L’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya ofereix 60.000 euros més per rehabilitar els 170 habitatges dels Merinals amb patologies estructurals. Així es va traslladar als veïns a la darrera reunió, una petició que havia fet l’Ajuntament de Sabadell a la Generalitat.

El pla inicial que es va presentar al veïnat inclou la rehabilitació dels edificis en mal estat, la instal·lació d’ascensors i una reforma integral de l’espai públic. Amb tot, la inversió pública serà de sis milions d’euros entre la reforma dels blocs i l’adeqüació de l’espai públic. El veïnat havia reclamat una revisió del pressupost, tenint en compte l’increment general de preus i les necessitats reals dels pisos.

A hores d’ara, els veïns estan valorant la proposta, però consideren que és un “pas endavant” que els afectats no hagin d’avançar els diners. Al principi, una part de l’aportació de la Generalitat es resolia a través de subvencions, i els veïns havien d’assumir el cost i després sol·licitar el retorn. “Si ens hem de conformar amb una rehabilitació i no substitució, que no ens costi ni un cèntim”, exposa Jaume Garcia Arija, portaveu dels afectats. En tot cas, el veïnat es reunirà amb una assamblea per decidir si accepten o no la proposta.

Ara, l’Agència de l’Habitatge transferirà directament els diners a l’Ajuntament perquè ho distribueixi. De fet, “està preparat el mecanisme perquè es puguin avançar els diners als veïns i que les comunitats puguin elaborar els projectes”, ha assegurat el regidor d’Habitatge, Eloi Cortés. Creu que és el moment de donar una solució “que els veïns porten esperant molts anys”.

La proposta inicial agafava al peu de la lletra els resultats de l’estudi que va fer el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), en què dictava unes rehabilitacions urgents i feia unes recomanacions per reparar altres elements, que no considerava prioritaris. El veïnat reclamava cofinançar pisos nous o una rehabilitació més integral. Per exemple, ni el projecte presentat ni el COAC no preveuen un element que el veïnat considera clau en la reparació: refer les façanes, per on es filtra l’aigua i l’aire.