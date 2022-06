Pedro Munitis no continuarà com a entrenador del CE Sabadell

Era gairebé un secret a veus. Pedro Munitis no continuarà com a entrenador del Centre d’Esports Sabadell la temporada vinent. Així ho ha avançat el compte de Cazurreando.com del periodista Ángel García, qui afegeix que el motiu de la decisió del tècnic càntabre és per una qüestió esportiva, perquè el club, segons explica, no li podia garantir un projecte competitiu per lluitar per l’ascens, el seu gran objectiu.

Fonts properes al club han confirmat que la decisió és ferma. Munitis no ha volgut fer cap mena de declaració i tampoc ho ha fet el Centre d’Esports de manera oficial. Com vam informar, el club li havia traslladat al tècnic una proposta per continuar. Més que una proposta de renovació, era una bona predisposició per continuar, però sense poder concretar noms de jugadors ni garantir un pressupost definitiu. D’altra banda, una altra raó podria ser una bona oferta del Castelló, l’únic equip del grup encara sense entrenador juntament amb el Sabadell, que li hauria promès una plantilla amb suficient potencial per lluitar per estar a dalt.

Després de la gran remuntada de la temporada passada que va portar l’equip de la zona de descens a fregar el play-off -es va esvair en les dues últimes jornades-, Munitis tenia clar que l’exigència seria màxima a partir de la primera jornada i no ha volgut córrer riscos. A més, el club encara no ha decidit si tindrà director esportiu després que el principal objectiu, Elvis Coca, s’hagi decantat per una oferta del FC Barcelona per accedir a l’staff tècnic. Tot fa pensar que no es cobrirà aquesta figura i es confiarà en la feina de Miguel de Hita, com a secretari tècnic, amb el suport del director general, Bruno Batlle.

Sonen candidats

A l’espera de reaccions oficials per part del club -que es podrien produir el dilluns per part de l’Àrea Esportiva que té al conseller Àxel Torres com a responsable-, és inevitable que surtin alguns possibles candidats a la banqueta del Sabadell 22/23. Un dels que més ha sonat és el de Xavier Calm, castellarenc de 40 anys, que ja va militar a l’estructura del Centre d’Esports, com a entrenador del juvenil. La seva trajectòria ha estat clarament ascendent, culminant (després d’un pas per Sant Andreu i Hospitalet) en la UE Cornellà, primer a l’ombra de Jordi Roger. Feia de segon, però sembla que l’autèntic estrateg era Calm, qui va viure una experiència en el cos tècnic del Birmingham abans de retrobar-se amb Roger a l’At. Balears la temporada 20/21. De fet, Xavi Calm va acabar aquella temporada com a màxim responsable després de la destitució de Roger i en la 21/22 va ser el primer entrenador, fins a ser destituït a la segona volta.

Altres opcions que podrien estar damunt la taula tenen un perfil semblant: joventut i ganes de triomfar. Com l’exarlequinat Mikel Azparren, un dels herois de l’ascens a Ipurúa. Com a entrenador té l’experiència a la UE Sant Andreu de les últimes temporades. Un nom més mediàtic seria el de Luis Garcia Fernández (41 anys), l’exjugador internacional del R. Madrid, Múrcia, Mallorca, Saragossa i Espanyol, on es va convertir en una de les seves referències ofensives, juntament amb Tamudo. Des del 2019 dirigeix el juvenil de la Damm i ha manifestat el seu interès a fer el salt a una banqueta sènior. Noms que van sortir en la rumorologia després de la destitució d’Antonio Hidalgo van ser Curro Torres o Fernando Estévez, l’exentrenador del Badajoz.

Una nova incògnita en la planificació esportiva del Sabadell que, per ara, no ofereix cap novetat. Els jugadors també esperen una maniobra del club. Segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, Aleix Coch sembla que estaria més a prop de renovar -tot i l’interès del Nàstic de nou- mentre Aarón Rey no ha rebut cap proposta per continuar. Les decisions, però, dependran també de l’entrenador que s’assegui a la banqueta arlequinada la pròxima temporada.