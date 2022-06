El porter Kike Royo, la primera baixa del CE Sabadell

L’operació d’alleugeriment de massa salarial del Centre d’Esports ha començat. El porter Kike Royo s’ha convertit en el primer jugador amb contracte en vigor que deixa el club, després de l’acord de rescissió anunciat aquest dimecres. El seu destí serà un camí de retorn al CD Badajoz, on va jugar les tres temporades anteriors de fitxar pel Sabadell el passat estiu, avalat per uns números espectaculars.

Tot semblava que seria l’amo gairebé indiscutible de la porteria arlequinada la passada campanya. De fet, va iniciar la lliga com a titular i no va rebre cap gol fins a la segona meitat de la tercera jornada a El Collao davant l’Alcoià. El mal rendiment col·lectiu també el va arrossegar en determinats partits, com en el 0-1 contra el Vila-real B o els tres gols rebuts al camp de l’At. Balears. Sense cometre errades greus, feia sensació d’inseguretat.

Suplència

Antonio Hidalgo va decidir fer el relleu, donant la titularitat al jove Emilio Bernad. L’arribada de Pedro Munitis va retornar a Kike a la titularitat -havien coincidit al Badajoz- davant l’Andorra, però una desafortunada acció del porter de La Rioja va propiciar el gol a l’últim minut i la derrota. Seria el seu últim partit com a arlequinat. En total, 10 partits i 900 minuts. Va mantenir la porteria a zero en quatre ocasions.

La situació de Kike Royo es pot repetir amb altres jugadors que tenen contracte amb l’objectiu de baixar la massa salarial. Alguns casos, com els de Ramon Folch (només 163 minuts) i César Morgado (lesió greu) seran més complicats per la dificultat a trobar nou destí. L’altra via, més dolorosa, és desprendre’s de futbolistes com Jacobo o Guillem Molina, amb propostes de la Lliga SmartBank (Lugo, Mirandés, Burgos, Osca) o la Primera RFEF (Nàstic). Tanmateix, Diego Caballo, també amb contracte, pot estudiar una opció per jugar a Austràlia. Fins i tot el jove Sergi Altimira està a l’agenda de diversos equips filials i alguns clubs de la Primera RFEF. En aquest cas, el Sabadell es podria remetre a la seva clàusula.