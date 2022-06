Valero trasllada el seu forn de pa de Via Massagué uns metres més enllà

Valero Grup traslladarà el seu forn de pa de Via Massagué, 32, uns metres més enllà, exactament a un nou local del mateix carrer que forma part del bloc de pisos que està contruint la immobiliària Mañero davant de l’església de la Puríssima. La nova botiga obrirà aquest pròxim mes de juliol i oferirà tot el catàleg de productes de Valero, des de pa artesanal i brioixeria fins a una àmplia varietat de pastisseria.

El director general del negoci, Esteve Corsellas, explica que l’establiment té gairebé els mateixos metres quadrats que el de Via Massagué, 32, però disposa d’una millor “visibilitat” i un aparador més gran. “Estem en una cantonada d’un bloc de pisos nou i la gent podrà veure els nostres productes de l’aparador més fàcilment. Estem contents amb el canvi”, afegeix. Això sí, el local no tindrà un espai de degustació, és a dir, no comptarà amb taules en el seu interior.

Valero, empresa creada l’any 1957, compta amb un total de 25 botigues repartides per la comarca. Només a Sabadell, la ciutat on va néixer, en té 17. L’empresa no descarta obrir-ne més aviat.