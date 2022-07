La Concòrdia i la Creu Alta, els barris més envellits de Sabadell el 2021

Dos de cada deu habitants de Sabadell superen els 65 anys. La ciutat es fa gran: ara hi ha un 6,09% més persones grans que fa cinc anys. I un 14,6% més si ho comparem amb les xifres de fa deu anys. L’envelliment de la capital vallesana, però, està per sota de la mitjana de la província de Barcelona: hi ha 121 persones grans per cada cent menors de 15 anys. Al conjunt de Barcelona, hi ha 131 ancians per cada cent nens.

La Concòrdia és el barri de Sabadell on hi viu més gent que supera els 65 anys, i representen el 25,3% dels veïns. També té una alta taxa d’envelliment: hi viuen 223 persones grans per cada cent infants, una xifra que pràcticament duplica la mitjana de la ciutat. La Creu Alta és el segon barri de la ciutat amb més persones grans (23,5%), seguit de Sol i Padrís (22,3%). Aquests dos barris també registren una taxa d’envelliment elevada, amb un 177,8% i un 171,5% respectivament.

Es tracta de barris amb serveis propers: comerç, bona connexió d’autobusos i CAP. “Tenim les comoditats a peu de carrer, és per això que no hem decidit mudar-nos”, explica en Pere Navarro, veí septuagenari de la Concòrdia. La mateixa realitat es reprodueix a la Creu Alta: “Compro al comerç de tota la vida, no he de sortir del barri per res”, diu la Teresa, veïna del carrer de Doctor Codina. Un escenari similar al de Sol i Padrís: “Ho tenim tot: els serveis i la proximitat al riu. És un barri idoni per a jubilar-se”, destaca la Regina Martos, que ha bufat 85 espelmes.

Si analitzem la taxa de sobreenvelliment, però, els barris més grans són els del sud (Espronceda i Campoamor), on el 21% de la gent gran supera els 85 anys, i el Centre, on aquesta xifra representa el 20,4% de les persones de més de 65.

Els barris més joves

Són barris joves, de nova construcció: Castellarnau i Can Llong registren la menor taxa d’envelliment de la ciutat. Només vuit de cada cent veïns del barri superen els 65 anys d’edat. D’altra banda, la gent gran també defuig dels barris amb menys serveis: Can Puiggener (la gent gran representa el 13% de la població) o el Poblenou i Torre-romeu (14,4%) registren també una baixa taxa d’envelliment.