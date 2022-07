Sovint hem de fer front a tràmits de tipus administratiu que ens fan perdre temps i que són enrevessats. Tanmateix, si tenim un certificat digital, els podem realitzar a través d’Internet i, per tant, la cosa canvia. El certificat digital és un document digital que garanteix i permet identificar les persones a Internet i que consta de les dades identificades i autenticades per Hisenda o la Seguretat Social.

El més important és que permet signar electrònicament documents d’una manera àgil, senzilla i segura, a banda que ajuda a estalviar diners i, sobretot, molt de temps. D’aquesta manera, no cal moure’s de casa per fer segons quins tràmits burocràtics.

La Cambra de Comerç de Sabadell expedeix certificats digitals per a empreses i persones físiques. Ho fa a través de Camerfirma, una autoritat de certificació autoritzada creada l’any 2001 per les Cambres de Comerç d’Espanya.

El procediment, senzill

El procediment per obtenir un certificat digital amb Camerfirma és molt senzill. La persona interessada a tenir-ne, ja sigui l’administrador d’una empresa, un ciutadà, un professional autònom, una organització no governamental (ONG), entre d’altres, ha de fer la sol·licitud a la web de Camerfirma del certificat digital que vol. Un cop ho hagi fet, rebrà automàticament un email per confirmar la sol·licitud i un altre que l’informarà sobre la documentació que haurà d’enviar a la Cambra de Comerç de Sabadell.

“Des de la Cambra ens revisem la documentació i si tot és correcte, la persona titular del certificat digital ja pot anar a la Cambra per fer la verificació presencial”, explica la cap d’informació i serveis empresarials de l’entitat econòmica, Amàlia Quera. A continuació, membres de la Cambra validen el certificat digital i de manera automàtica el titular rep un nou correu per descarregar-se’l. “Les persones físiques que volen sol·licitar un certificat digital només han de presentar el seu DNI vigent. Nosaltres els assessorem i ens encarreguem de la resta. Es tracta d’un servei en què la persona podrà aconseguir el seu certificat en menys de 24 hores”, apunta Quera.

Diferents usos

Així mateix, un certificat disposa de multitud d’usos: permet autentificar la identitat de l’usuari, de forma electrònica, davant de tercers; signar digitalment de forma que es garanteixi la integritat de les dades transmeses i el seu origen; xifrar dades per tal que només el destinatari pugui accedir al contingut del document o del missatge; consultar el padró municipal, de multes de circulació, sol·licituds de subvencions, assignacions de col·legis electorals; i presentar i liquidar impostos, entre d’altres.

“El cost que suposa el servei que oferim des de Camerfirma, amb l’ajuda de la Cambra de Comerç de Sabadell, compensa, ja que l’usuari s’estalvia diners i temps. Amb nosaltres tindrà de la forma més ràpida possible el seu certificat a punt. Només se l’haurà de descarregar al seu ordinador o al mòbil. Després, ja el podrà utilitzar sempre que el necessiti”, assenyala el Marketing Assistant de Camerfirma, Cristian Placinta. El certificat digital expedit per la Cambra és 100% vàlid i es pot emprar per al conjunt de tràmits administratius.

D’altra banda, cal tenir en compte els diferents tipus de certificats digitals que hi ha, per a qui són i els seus usos [vegeu la infografia de sota el text]. En primer lloc, hi ha el certificat de ciutadà, que permet a les persones físiques en la seva condició de ciutadans dur a terme tràmits personals amb les administracions públiques (AAPP) i signar documents.

En segon lloc, trobem el certificat d’autònom, que permet als treballadors autònoms realitzar tràmits professionals i signar documents privats. En tercer lloc, hi ha el certificat de segell electrònic, ​​que està indicat per la firma de processos documentals automatitzats per les empreses.

I, en quart lloc, hi ha el certificat de representant d’entitat per a tràmits davant les AAPP, que és per a persones físiques apoderades per una entitat. A més, trobem el certificat de representat legal, el corporatiu i el d’autònom col·legiat.