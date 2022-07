El Barcelona At., disposat a negociar pel migcampista del Sabadell, Sergi Altimira

El jove migcampista del Centre d’Esports, Sergi Altimira, s’ha convertit en un objectiu prioritari del Barcelona At. De fet, el jugador i el seu entorn, ja coneixen les intencions del club blaugrana i fins i tot ja s’hauria obert la porta a una negociació de la clàusula de rescissió –d’uns 250.000 euros, com va avançar el Diari de Sabadell– entre ambdós clubs. Aquest pot ser el principal entrebanc ara mateix.

Altimira té contracte en vigor i el Sabadell vol fer caixa. En principi, quan es va conèixer l’interès del Vila-real de Miguel Alvarez, estava disposat a mantenir-se ferm en la quantitat estipulada. Ara, però, les coses haurien canviat. El club blaugrana no vol pagar els 250.000 euros i estaria disposat a negociar o fins i tot, oferir algun jugador en l’intercanvi. El jugador es manté a l’expectativa. En principi, hauria d’estar en l’inici de la pretemporada del Sabadell la pròxima setmana, però això, ara mateix, no es pot garantir.

El nou projecte arlequinat també necessita referents i Sergi Altimira podia representar aquesta nova etapa. D’altra banda, la situació econòmica és complicada i els diners ingressats podrien permetre invertir en altres fitxatges. També caldrà esperar la versió del nou director esportiu arlequinat, Gerard Escoda, i el futur entrenador, que tot apunta serà Gabri Garcia. D’alguna manera seria facilitar un jugador important i amb gran projecció a un rival del mateix grup. Això, en el cas del Vila-real B, ara a Segona A, no passava. De totes maneres, sembla que les negociacions estan obertes i Sergi Altimira estaria més a prop del Johan Cruyff que de la Nova Creu Alta.

Retorn de Sergio Montero?

D’altra banda, segons el periodista de Ràdio Sabadell, Pau Vituri, damunt la taula hi ha el nom de l’exarlequinat, Sergio Montero, com a possible objectiu del Sabadell. Després de marxar per la porta del darrere, sense oportunitats en l’etapa de Toni Seligrat, el de Ripollet va fitxar per la Pobla Mafumet i va arribar a jugar diversos partits amb el Nàstic a Segona B. També ha militat en El Ejido i la AE Prat, de Segona RFEF.

Ara podria fer el camí a la inversa dins de la nova política de fitxatges del CE Sabadell, basada en l’austeritat després de la monumental inversió de la temporada anterior que obliga a desfer-se de jugadors amb contractes elevats, com pot ser el cas del pitxitxi Jacobo González. En canvi, es farà un esforç per aconseguir la renovació d’Aleix Coch i el porter Emilio Bernad.