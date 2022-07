Gerard Escoda: “El Sabadell és el repte més important de la meva vida”

Valentia, projecte de proximitat i aposta per la joventut. Aquests seran els eixos del Sabadell 22/23 segons ha confirmat Gerard Escoda en la seva presentació oficial com a director esportiu, juntament amb Jaume Milà, que exercirà de secretari tècnic i mantindrà el control del F. Base arlequinat, i el director general del club Bruno Batlle, qui ha advertit del canvi d’escenari amb una considerable rebaixa del pressupost. “És el moment d’apostar per jugadors joves, amb ganes d’explotar. Un repte que es pot convertir en una oportunitat. És un projecte creatiu, diferent, i hem de ser valents. També caldrà el suport de l’afició, aplicant més que mai allò de ‘Som del Sabadell’ per fer força”.

Gerard Escoda, que ha volgut passar pàgina de la delicada situació viscuda al Lleida Esportiu la passada temporada, ha agraït l’oportunitat del Sabadell i ha deixat clar que significa “el repte més important de la meva vida d’ençà que treballo als despatxos. Quan em van trucar no ho vaig dubtar gens. No es pot rebutjar un club històric i de la dimensió com el Sabadell encara que sigui en un context difícil”. Ha afegit que el nou model del club es basarà en “jugadors joves, amb cames, energia i ganes de créixer. Volem que sigui un projecte de proximitat”. Ha assegurat que s’ha trobat un club “molt ben organitzat, amb unes instal·lacions brutals per treballar i això també és important a l’hora de fitxar. No tot és el factor econòmic”.

Sobre l’elecció de Gabri Garcia com a entrenador, ha volgut aclarir que “hem mantingut converses amb altres perfils i finalment, penso que Gabri és qui millor s’adapta a la metodologia que volem transmetre. L’he conegut bé al Lleida Esportiu i es va posar al capdavant de la nau quan gairebé no quedava ningú. Futbolísticament, pot fer una bona feina. La idea és confeccionar un equip que sigui protagonista amb la pilota, amb ganes de portar la iniciativa i, sobretot, que la seva afició se’n senti orgullosa. Sabem el context, però no renunciarem a res. A més, Gabri no té por de donar oportunitats als jugadors que s’ho mereixen i ofereix molta importància a la pedrera”.

El nou tècnic arlequinat serà presentat probablement el dilluns, però l’inici de la pretemporada s’endarrerirà uns dies. En principi, s’havia parlat del dia 18 i ara les noves dates es mouen entre el 20 i 25 de juliol. “Anem una mica tard, però considerem imprescindible tenir ja un gruix de jugadors per començar i estem treballant per aconseguir-ho. Potser les presentacions de fitxatges seran de dos en dos o de tres en tres”, ha subratllat amb un somriure. També ha matisat que el cos tècnic estarà integrat per un ajudant de Gabri (segon), el preparador físic, l’entrenador de porters i l’analista. Probablement, la majoria siguin els seus homes de confiança del Lleida Esportiu. També s’han activat els contactes amb diferents clubs per programar partits amistosos que probablement no començaran fins al mes d’agost.

Sergi Altimira, el pal de paller

Era inevitable parlar de noms propis. I un ha estat gairebé el màxim protagonista: Sergi Altimira. El Sabadell vol que sigui el pal de paller d’aquest nou projecte fonamentat en la joventut. Tot i els rumors i l’interès de diferents clubs -té una clàusula de 350.000 euros-, Bruno Batlle ha assegurat que “és un puntal importantíssim per nosaltres i encaixa en la idea que tenim”. Escoda ha afegit: “es pot convertir en un mirall pels jugadors joves que aspiren a tenir una oportunitat al primer equip. A mi m’agrada molt la gent jove”.

Aleix, Emilio , Jacobo : “Molt difícil”

En canvi, la situació d’altres jugadors considerats importants és ben diferent. Bruno Batlle gairebé ha admès que Aleix Coch, Emilio Bernad o Jacobo González estan més a fora que a dins ara mateix. “Nosaltres ho hem intentat i ells coneixen les nostres condicions. Serà molt difícil que puguin continuar i ho entenc. Ara el Sabadell no pot arribar a determinades xifres”. A Tarragona tornen a insistir que Aleix Coch signarà aquesta mateixa setmana. Sobre Jacobo, amb una oferta de l’Andorra, Bruno encara ha estat més clar: “Ell va venir al Sabadell amb la idea de revalorar-se i ho ha aconseguit. Té contracte en vigor, però haurem d’estudiar una solució, la que més convingui a les dues parts”. Els casos més delicats seran els de Ramon Folch i César Morgado.

Milà: “Més d’un donarà una sorpresa”

Jaume Milà escenifica, d’alguna manera, aquest canvi radical en els plantejaments del model. El seu ascens a secretari tècnic, sent la mà dreta de Gerard Escoda, suposa un al·licient per la gent de la Base que ell continuarà controlant. “Després de 4 temporades, vull agrair la confiança del club. En la línia del Gerard, penso que el paper de la base serà molt important a partir d’ara i més d’un jugador donarà una sorpresa agradable”. La idea és que Gabri pugui veure en acció als futbolistes del filial i juvenil amb opcions de pujar al primer equip i després es prendrà una decisió. “Hem creat una base potent amb el juvenil a primera línia i el B a Primera Catalana i això ens enforteix com a club”.