Una empresa de Sabadell llança un anunci per a TV i ràdio

La start-up sabadellenca Qida, dedicada a l’atenció domiciliària integral, ha llançat un nou anunci promocional amb què pretén fer arribar els seus serveis a més famílies. L’espot, que rep el nom de La decisió, remarca la importància del moment de decisió que pren la família quan una persona dependent requereix una ajuda davant la dificultat de poder exercir amb normalitat les activitats bàsiques de la vida diària.

L’anunci, desenvolupat per l’agència creativa barcelonina Folch i dirigida per Whitehorse Productions, s’emetrà tant per televisió com per ràdio a Catalunya i la Comunitat de Madrid, i per ràdio al País Basc, les principals comunitats autònomes en les quals opera Qida. A més, a partir de setembre també es podrà veure la imatge de l’espot en autobusos, columnes, parades d’autobús, entre altres suports de format exterior, així com en mitjans digitals amb l’objectiu de crear una experiència i campanya que aparegui en els principals mitjans de comunicació del país.

30 segons d’anunci

Des de l’empresa sabadellenca afirmen que segons diversos estudis, el 80% de les persones grans manifesta el seu desig d’envellir a casa. La missió que persegueix Qida és que aquest desig passi a ser una realitat. “Contribuïm a millorar el benestar dels pacients crònics i persones grans, permetent-los romandre més temps en els seus domicilis i amb major qualitat de vida”, remarquen.

En aquest sentit, l’anunci, que té una duració de 30 segons aproximadament, planteja la necessitat de saber escoltar les preferències de la persona gran i fer-la partícip en la decisió final, tal com es mostra en l’espot, que involucra a totes les parts (usuari, un fill i dues filles, i neta) en la decisió. De fet, la campanya reflecteix una situació comuna: una família reunida un diumenge per dinar a casa de la persona gran. Durant la preparació de l’àpat, els fills posen en comú les diferents situacions viscudes per l’avi, que alerten la necessitat d’una ajuda externa professional.

Un d’ells, planteja la possibilitat que l’avi es traslladi a casa seva, però a la resta no els acaba de convèncer aquesta alternativa. És més, valoren el fet que la persona gran vol quedar-se a casa seva, on fa que hi viu tota la vida. Finalment, la neta, innocent i espontània per la seva edat, li pregunta a l’avi si va caure. Ell, una mica avergonyit, li treu importància, tot i que la neta posa en evidència la situació i li planteja la possibilitat que algú vagi a la seva casa unes hores quan ell estigui sol com a mesura de precaució. L’avi s’ho pensa, però accepta amb una condició: que la persona sàpiga jugar al mus… i no faci “trampes”. L’espot acaba amb tots els membres de la família rient.

Qida, ‘start-up’ en ple creixement

La start-up Qida es troba en una línia de creixement continuat. La companyia, fundada el 2018, ha tancat el 2021 amb prop de 25 milions d’euros de facturació, una xifra el doble de gran que l’any anterior. A més, també ha duplicat el nombre de famílies ateses en aquest període: ara n’atén 3.000 entre Catalunya, Comunitat de Madrid i País Basc, les tres comunitats de l’Estat on ofereix els seus serveis.

Dit això, el creixement de l’empresa ha implicat una ampliació de l’equip. Ara, la start-up compta amb 110 empleats, la qual cosa suposa gairebé haver duplicat la seva plantilla en menys d’un any. L’objectiu a mitjà termini és clar: tenir 500 empleats i atendre 20.000 famílies.