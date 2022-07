Plazy tanca una ronda d’inversió per expandir-se

Plazy, l’empresa de Sabadell que neteja cotxes a domicili i de forma ecològica, a mà i sense aigua, es prepara per créixer en els pròxims mesos. La start-up acaba de tancar una ronda de finançament de 300.000 euros amb la qual pretén expandir-se diferents ciutats de l’Estat, com Madrid, a principis de l’any 2023 i arribar a països europeus com Portugal i Itàlia abans del 2024. De moment, Plazy opera a tots els municipis del Vallès Occidental i a la ciutat de Barcelona, tot i que pretén fer arribar als seus serveis a les altres tres capitals de província (Tarragona, Girona i Lleida) a finals d’any.

Dit això, la partida econòmica també li permetrà augmentar la plantilla, que ara és d’onze treballadors i passarà aviat a ser de 25, i crear una plataforma tecnològica per oferir nous serveis més enllà del tradicional de neteja. La intenció és gestionar molts dels processos necessaris per al manteniment d’un cotxe. Plazy passarà la ITV del vehicle del client, gestionarà la seva estada al mecànic i, fins i tot, oferirà una taxació del cotxe si l’usuari ho sol·licita. Es tractarà d’una aplicació multiservei que anirà més enllà del que ofereix Plazy ara. De fet, la plataforma també servirà per agilitzar i millorar el sistema de neteja actual. Fins ara, la principal via de contacte dels usuaris amb Plazy és la pàgina web i el WhatsApp, però aviat s’hi contactarà directament des de l’eina tecnològica.

9 milions de facturació el 2025

La start-up, que va ser creada en plena arribada de la pandèmia, va facturar 45.000 euros l’any 2021. Aquest 2022 la previsió de vendes és d’entre 250.000 i 300.000 euros. Això sí, l’objectiu dels dirigents és que Plazy arribi a facturar 9 milions d’euros d’aquí a tres anys, és a dir, el 2025. El fundador de l’empresa, Davide Brea, no ho veu forassenyat: “El punt d’equilibri ja l’assolirem l’any que ve. Per tant, és factible que arribem a aquesta xifra en tres anys. Hem fet els deures i tenim un projecte molt escalable. De fet, el feedback que rebem dels clients és molt bo i la majoria d’ells sempre repeteixen amb nosaltres. Tenim una valoració de 4,75 punts sobre 5”.

Plazy ha rentat en poc menys de dos anys, des de la seva creació el novembre de 2020, més de 2.000 vehicles. Brea admet que no s’esperava que l’empresa tingués tants clients tan aviat. “Em vaig llançar a la piscina quan vaig crear Plazy i no tenia molt clar si el model de negoci acabaria funcionant. Per sort, s’ha demostrat que la gent paga per netejar el seu cotxe i encara ho fa més a gust si el rentat és ecològic i gasta poca aigua”, apunta el fundador de la start-up.

Davide Brea mira el futur amb optimisme i creu que Plazy es pot arribar a convertir en el principal marketplace del sector de l’automòbil. “Amb el pla de creixement i les noves verticals que estem implant crec que ho aconseguirem”, conclou el gallec resident a Sabadell.

Com funciona el servei de Plazy?

La principal via de contacte amb els usuaris és la pàgina web, tot i que també s’han posat en marxa altres canals com WhatsApp i el telèfon mòbil. En rebre la sol·licitud, el Plazyer es desplaça en moto elèctrica al lloc on està el vehicle. A més, els productes que utilitzen són concentrats i biodegradables. Això fa estalviar més de 200 litres d’aigua per cada rentada, el que equival a 800 gots.

Així mateix, es fa de manera manual per tenir cura de la carrosseria del cotxe i es protegeix de futurs agents externs. El cost d’una rentada completa és d’entre 23 i 30 euros.