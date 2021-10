Plazy es prepara per oferir nous serveis el 2022

Plazy, l’empresa de Sabadell que neteja cotxes a domicili i de forma ecològica, a mà i sense aigua, es prepara per fer un salt qualitatiu en els pròxims mesos. La intenció de la start-up és crear una plataforma tecnològica de cara al 2022 per oferir nous serveis més enllà del tradicional de neteja. La intenció és gestionar molts dels processos necessaris per al manteniment d’un cotxe.

Plazy passarà la ITV del vehicle del client, gestionarà la seva estada al mecànic i, fins i tot, oferirà una taxació del cotxe si l’usuari ho sol·licita. “Estem parlant d’una aplicació multiservei que va molt més enllà del que oferim ara”, explica el propietari de l’empresa, Davide Brea. De fet, la plataforma també servirà per agilitzar i millorar el sistema de neteja actual. Fins ara, la principal via de contacte dels usuaris amb Plazy és la pàgina web i el WhatsApp, però aviat s’hi contactarà directament des de l’eina tecnològica. “L’usuari reservarà ell sol el rentat sense haver de posar-se en contacte amb ningú”, afirma Brea.

D’altra banda, el propietari de Plazy també avança que la companyia sabadellenca espera ampliar el servei de neteja a les ciutats de Tarragona i Madrid. De moment, engloba tots els municipis del Vallès Occidental i Barcelona. La intenció de l’empresa és externalitzar la gestió dels rentats també de cara a l’any vinent. “Ens servirà per tenir més rendibilitat i per centrar-nos al 100% en la nova plataforma tecnològica”, indica Brea.

Dit això, Plazy ha rentat en poc més d’un any, des de la seva creació, un total de 1.500 vehicles. “Estem molt satisfets amb la rebuda de la gent. Estem veient que el nostre model de negoci funciona i que la gent que prova els nostres rentats sempre repeteix”, assegura el propietari. A més, explica que els clients atorguen una puntuació de 4,75 punts sobre 5 al servei que ofereix Plazy.

Davide Brea, gallec resident a Sabadell, va crear la companyia en plena crisi de la Covid. L’empresa va arrencar amb una ronda de finançament inicial de 20.000 euros i a poc a poc es va anar expandint per les ciutats de la comarca.

El plazyer es desplaça en moto elèctrica al lloc on hi ha el vehicle. A més, els productes que utilitzen són concentrats i biodegradables. Això fa estalviar més de 200 litres d’aigua per cada rentada, que equival a 800 gots.

