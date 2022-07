El Gran Germán: “S’ha vist que els ‘realities’ en català funcionen”

El programa estival de 8TV Catalunya Expreshhh, en què el sabadellenc Germán Ramírez, més conegut com el Gran Germán, és un dels concursants, arriba al seu final. Aquesta setmana, fins al dimecres, s’emetran els últims capítols del reality. A més, el dijous tindrà lloc l’emissió de la pel·lícula de Catalunya Expreshhh, que serà un resum de tot el viscut en el programa. A banda, durant l’agost es farà una redifusió del conjunt de capítols.

El Gran Germán fa una valoració positiva de la seva experiència com a concursant del programa i comenta que li agradaria tornar-hi a participar de cara l’any vinent. El showman i presentador de televisió assegura que el feedback dels teleespectadors ha estat positiu.

Quina valoració fas el teu pas com a concursant del ‘Catalunya Expreshhh’?

Ser un dels concursants del Catalunya Expreshhh ha estat una experiència molt ben parida, que recordaré amb estima. Amb la Rebe hem hagut de fer de tot per sortir-nos-en, però ens ho hem passat molt bé. Crec que per ser el primer reality show en català trobo que ha funcionat molt bé. El programa és entretingut de veure i enganxa a la gent. Crec que hem complert amb els objectius que ens havíem fixat al començament.

Quina ha sigut la rebuda al programa per part dels espectadors de 8TV?

Ha estat positiva. Molta gent ens para pel carrer i hi ha persones ens comenten que el programa és divertit i que s’hi han enganxat. La frase més habitual que ens diuen és: “Amb la Rebe heu de fer més parades per respirar”. Es refereixen que el programa és trepidant i que no descansem en cap moment.

Com ha sigut gravar amb Rebeca Pous? Hi ha hagut alguns moments de tensió.

La Rebe és molt dinàmica i intensa, com jo, però ens hem entès molt bé. És veritat que, evidentment, hem tingut moments de tensió. Considero que és normal, ja que tots dos tenim caràcters forts i no és fàcil conviure tants dies en una autocaravana.

Què ens pots avançar dels últims tres capítols i de la pel·lícula del dijous?

Per temes de producció no puc dir massa cosa, però sí que us puc avançar que venen capítols intensos i molt divertits. A més, la pel·lícula serà el pal de paller del programa. Recomano que ningú s’ho perdi.

Amb la Rebeca heu passat per tota mena de proves. Quines han estat les més divertides?

El capítol en què la Rebe llegia les cartes del tarot a la gent va ser molt divertit. El consultori emocional que vaig muntar jo a la platja també va ser-ho. Cal dir que la majoria de proves han estat entretingudes, però també n’hi ha hagut de feixugues.

Si l’any que ve es torna a fer el ‘Catalunya Expreshhh’, t’agradaria repetir com a concursant?

Oi tant, no m’ho pensaria dos cops! És veritat que no ha estat fàcil mantenir el tipus durant tantes hores de gravació, però vull repetir l’experiència. Fins i tot, es podria plantejar de fer un Catalunya Expreshhh d’hivern amb més capítols.

Cal continuar apostant per ‘realities’ en català?

Sens dubte. Amb Catalunya Expreshhh s’ha vist que els realities funcionen. Tot i que no s’havien fet mai fins ara, el nostre programa ha agradat molt als espectadors.