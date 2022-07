Sabadell és una excepció a Catalunya. La ciutat va registrar el 2021 un total de 1.767 naixements l’any passat, amb 860 nenes i 907 nens, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La xifra suposa un augment de 43 nounats respecte als 1.722 infants nascuts l’any anterior.

La progressió anual trenca amb la realitat de la majoria del territori català, on els naixements continuen baixant. La natalitat a Catalunya va mantenir la seva caiguda. En total, van néixer 57.704 nadons vius, el que suposa un 1,3% menys que el 2020 i un 6,2% menys que el 2019. Així, els valors mostren la situació del primer any íntegrament en pandèmia, en què aspectes com el confinament van condicionar els resultats.

Malgrat tot, l’augment de naixements a Sabadell és poc significatiu. Les dades s’engloben dins d’una tendència que arrenca el 2008, any amb el nombre de nounats més alt del segle XXI. Des d’aleshores, quan es van comptabilitzar 2.633 bebès, la corba mostra una inclinació decreixent. Aquesta xifra tan sols s’ha superat en els cinc primers anys en què es van començar a comptabilitzar els naixements a l’Idescat, a partir del 1975.

Els experts apunten múltiples factors per explicar aquesta tendència. L’economia o l’edat per ser mare són algunes de les claus.

La visió dels experts

Joan García Román, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics, analitza les dades englobant l’evolució de Sabadell a una tendència que es consolida els darrers anys a Catalunya.

Hi ha alguna raó que expliqui que Sabadell hagi registrat més naixements que l’any anterior?

És una qüestió puntual. El desembre del 2020 i els primers mesos del 2021 va haver-hi un descens molt important de naixements, coincidint nou mesos després del confinament. Entre l’abril i el maig va remuntar i això va salvar la natalitat de l’any. Amb la Covid, a més, alguns tractaments de fertilitat es van haver d’aturar i això també té impacte en les dades.

La tendència l’última dècada és que hi hagi menys naixements.

El 2008, any del pic, les generacions que tenien fills eren famílies més nombroses i per això hi havia més naixements, amb més dones en edat de tenir fills. Tot i això, Espanya té un dels índexs de fecunditat més baixos d’Europa. Hi ha un endarreriment en l’edat de ser mare, que no deixa de pujar. Cada vegada es tenen els fills més tard.

Com es preveu l’evolució en els pròxims anys?

El problema és que hi ha una gran diferència entre el nombre de fills desitjats i els que es tenen. El 25% de les dones nascudes els anys 70 no tindrà fills. L’endarreriment de l’edat per tenir-los o les circumstàncies econòmiques fan que el nombre de fills es redueixi. La tendència és que la xifra continuï baixant; no hi ha cap indici que ens digui que canviarà. Un dels factors que ha fet que no baixés tant era la immigració, però sembla que ha adoptat el comportament dels autòctons i els nouvinguts tenen menys fills.

Lucía i Arnau triomfen com els dos noms més posats a la ciutat el 2021

Noelia, mare de la Lucía. Entre les criatures nascudes el 2021, el nom més posat és el de Lucía. El podi de noms de nenes el completen Martina i Ona, que es consoliden com una tria habitual en els darrers anys. La Noelia tenia clar des de ben petita quin nom li posaria a la seva filla…

Quan vau decidir que la vostra filla es diria Lucía? Sempre havia volgut posar aquest nom si tenia una nena. Quan em vaig quedar embarassada, tothom sabia que es diria així. No teníem ni idea que era tan posat a Sabadell. Al nostre entorn no tenim cap Lucía, ni a la família ni entre el grup d’amics. Ens ha sorprès moltíssim.

Com vau viure l’embaràs en plena pandèmia de la Covid?

Quan van decretar l’estat d’alarma, jo estava de 19 setmanes. A més, vaig agafar la Covid durant l’embaràs. Malgrat que no em van poder fer cap prova, la simptomatologia es va tractar com un cas positiu. Vaig patir sensació d’ofec durant pràcticament un mes, però per sort tot va acabar sortint bé.

Com van ser els primers dies després del part, marcats per les restriccions? Era molt tranquil perquè no podien entrar visites i estàvem pràcticament sols. Vam evitar les aglomeracions a l’hospital, sent molt curosos des del principi. Va ser molt diferent del procés que vam viure en el cas del seu germà gran.

La Lucía està a punt de fer dos anys. Heu tingut problemes per trobar una llar d’infants? En aquest sentit, no hem tingut cap problema. Aquest passat setembre, quan va començar a la llar d’infants, hi havia molt pocs nens. Però amb el transcurs de l’any n’han entrat de nous i fins i tot s’ha hagut d’incorporar una mestra.

“La pandèmia no ens va condicionar en el moment de decidir-nos”

Núria, mare de l’Arnau. A Catalunya, el nom de Marc acumula més de dues dècades consolidat com el més triat per les famílies. La Núria estava convençuda que la seva elecció seria original, però les dades mostren que Arnau es va convertir l’any 2021 en hegemònic entre els més petits de Sabadell. Els Lucas i els Bruno els segueixen en el rànquing a la ciutat.

Quan vau decidir el nom, sabíeu que era tan habitual? No en teníem ni idea. De fet, pensàvem que era un nom poc comú. No tenim cap Arnau a l’entorn directe i per això el vam triar. El nom ens agradava molt, ho vam decidir quan va néixer la seva germana Júlia fa tres anys. En el seu cas, sí que sabíem que era molt posat.

Com han sigut el període d’embaràs i els primers mesos de vida, en un moment tan excepcional?

L’Arnau és el segon i el procés ha estat molt diferent del que vam viure amb la Júlia. Amb ell no hem pogut fer tanta pinya amb altres pares i mares, per exemple. L’Arnau té un any i un mes.

Vau tenir dubtes a l’hora d’anar a buscar un fill en plena pandèmia?

En el nostre cas no ens va afectar. Teníem molt clar que volíem que es portessin al voltant de dos anys i era el moment idoni. Sempre hi ha factors que condicionen el fet de fer el pas, però en aquest cas la pandèmia no va ser determinant.

Com va la recerca de l’escola bressol?

Ja la tenim. La seva germana ja hi anava i ell entrarà al mateix centre. El vam apuntar a la pública, però no ha pogut accedir-hi perquè hi havia molta demanda i poques places ofertes. Per això ha hagut d’anar a una privada.