L’atur juvenil, el que més es redueix a Sabadell

L’atur juvenil manté una dinàmica de descens constant a Sabadell. La ciutat va tancar el mes de juny d’enguany amb 709 persones d’entre 16 a 24 anys desocupades, el que suposa la millor xifra des de l’any 2007 (abans de la crisi econòmica del 2008), quan n’hi havia 676. De fet, aquest grup d’edat és el que més redueix l’atur en els darrers 15 anys, ja que tant les persones d’entre 25 a 44 anys i les de més de 45 anys tenen més atur ara que el 2007.

Cal dir que l’estiu és generalment l’època de l’any en què l’atur juvenil es rebaixa més. Aquest juny del 2022 hi ha hagut una disminució dels joves aturats d’un 8,16% respecte al maig. Es tracta d’un percentatge que acostuma a ser semblant any rere any.

Sabadellencs que troben feina

El Diari de Sabadell ha contactat amb alguns sabadellencs d’entre 16 i 24 anys que han trobat feina aquest estiu. Jaime Martínez, de 19 anys, ha començat a treballar al supermercat Dia de Castellar del Vallès. Tot i que el seu contracte s’acaba al setembre, ell es mostra feliç per tenir l’oportunitat de treballar. “Les coses no venen soles i m’he mogut molt per aconseguir aquesta feina”, explica.

Per la seva banda, Pau Molano és des del juny cambrer del restaurant Pendejo. El jove sabadellenc assegura que necessitava trobar una feina a l’estiu, tot i que admet que treballa moltes hores i que té problemes per conciliar la vida laboral amb la familiar. “Tal com està tot, necessito els diners per avançar a la vida”, apunta.

Així mateix, Merche Cortés va obtenir una feina gràcies a un programa de formació del Vapor Llonch, un servei que permet als beneficiaris aprendre un ofici a l’hora que aconsegueixen un contracte laboral per tal de desenvolupar tasques que beneficien al conjunt de la ciutat.

L’hostaleria, sector més ben parat

D’altra banda, quant a l’atur en relació amb els grans sectors d’activitat, es registra una dinàmica positiva en tots els sectors de la ciutat respecte al mes de maig. Destaca el descens, en termes absoluts, en el sector serveis (18,3%; 1.738 persones aturades menys), mentre que a la indústria i la construcció el descens és força semblant. Les persones aturades sense ocupació anterior també registren una disminució (22%; 272 menys).

A més, l’àmbit en què més es redueix l’atur, i que es troba dins del sector serveis, és l’hostaleria, que sol sortir ben parada a les èpoques estiuenques. El mes de juny tenia 817 persones sense feina a Sabadell, un 28,2% menys respecte a fa un any.