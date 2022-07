La Puríssima, en obres per reparar la teulada d’urgència

L’església de la Puríssima està en obres per reparar un problema estructural que posava en perill l’edifici. El mossèn, Joan Nadal, apunta que l’absis de l’església, la part de sobre l’altar, “estava a punt de caure, era molt perillós i ho hem hagut de fer urgentment”. La parròquia preveu invertir gairebé 60.000 euros en la reparació, la qual cosa l’ha obligat a fer una crida entre els feligresos per rebre donacions, que es poden seguir efectuant. “Hem demanat ajuda i la gent ens ha respost, perquè tot això és caríssim”, explica el responsable parroquial de la via de Massagué, 21 (Centre).

Els treballs van començar fa dues setmanes i ja es troben a la meitat; la previsió és que estiguin enllestits per la mare de Déu d’agost, el dia 15. Les obres no afecten l’activitat ordinària de l’església, potser només se senten alguns sorolls al matí quan treballen els operaris. I això passa perquè la reparació es fa entre la teulada i la bòbila, “on hi ha un gran espai per respirar i treballar millor”, segons detalla Nadal. Es reparen les bigues que sostenen la cúpula i unes fustes que aguanten les teules que estaven podrides a causa del pas del temps. Mossèn Nadal va respirar alleugerit en saber que la bòbila, “molt ben feta, de ceràmica”, va impedir que les filtracions d’aigua que feien malbé l’estructura passessin d’allà.

Per informar els feligresos i justificar les despeses, la Puríssima ha detallat tota la informació relacionada amb els treballs i l’ha fet arribar a la comunitat. Per exemple, el més car és llogar i muntar la bastida necessària, que té un cost de 12.804 euros. Mossèn Joan Nadal afegeix que és una bastida complexa perquè entrar el material no és fàcil, a més ha de ser rodona seguint la circumferència de l’absis, i el muntatge es va fer durant tres dies. El material també s’ha de pujar per parts perquè no es pot acumular molt pes a l’estructura metàl·lica i s’ha d’evitar sobrecarregar-la.

Per pujar el material, els obrers que treballen a la Puríssima han comptat amb l’ajuda dels seus companys de professió que treballen al costat, on s’està construint un bloc de pisos i hi ha una grua que ha ajudat a pujar material a l’església. “És molt alta perquè per girar supera el campanar de la parròquia”, subratlla el mossèn.

Altres obres que s’hi han fet

Aquesta no és la primera obra important que es fa a la parròquia. Pels 150 anys de l’església es va reformar l’auditori per adaptar-lo a les necessitats actuals de projecció i xarxes. I fa uns anys també es va refer el sistema d’il·luminació i cablejat i la instal·lació d’un ascensor.

Construïda entre 1879 i 1885, quan va esclatar la Guerra Civil el 1936 l’església va ser incendiada i només en van quedar les quatre parets. Al cap d’uns anys, entre el 1940 i el 1950, la van reconstruir com la coneixem ara.

D’una reparació puntual a estructural

Habitualment, cada any mossèn Nadal truca als paletes amb qui ja té contacte perquè facin una revisió de l’estat de l’edifici. Generalment, fan el manteniment habitual d’humitats i baixants, per exemple, però si troben més coses, el panorama canvia, com ha passat en aquest cas.