Valero creix en botigues i assegura el relleu generacional

Després d’uns anys complicats davant l’augment de la competència en la venda de pa, Valero Grup torna a la senda del creixement gràcies a la seva aposta per als productes artesans d’alta qualitat i per la proximitat. La companyia familiar, nascuda el 1957 a Sabadell, augmenta el seu nombre de botigues, que a finals d’aquest 2022 serà de 26. Només a Sabadell en té 17, mentre que la resta estan repartides a diferents municipis de la comarca. L’expansió de Valero Grup al Vallès continuarà en els pròxims anys, segons apunta el director general de l’empresa Esteve Corsellas Valero, qui és membre de la tercera generació. De fet, a la companyia hi treballen membres de la segona, tercera i quarta generació. Per tant, Valero Grup té assegurat el relleu generacional.

Orígens a Can Puiggener

L’empresa té els seus orígens a Can Puiggener. Pedro Valero, andalús de naixement, va obrir ara fa 65 anys un petit forn de pa artesanal al barri. Amb el pas del temps, el negoci va començar a créixer a través de l’obertura de noves botigues a Sabadell i altres municipis del Vallès. El 1975 els cinc fills de Pedro Valero es van fer càrrec de l’empresa i va continuar amb el pla d’expansió establert. “Uns anys més tard vam comprar la fàbrica d’un forner de Sabadell i això ens va permetre duplicar la producció. Entre els anys 90 i l’inici de segle teníem gairebé 35 botigues”, explica Esteve Corsellas.

Tanmateix, en els darrers anys han aparegut diferents actors en el mercat, com ara supermercats, benzineres i botigues d’alimentació, que també venen pa. Aquest increment de la competència ha fet que Valero Grup s’hagi de reinventar i faci una aposta decidida per als productes artesans per diferenciar-se. “Oferim pa d’alta qualitat i més pastisseria, com ara tortells, coques, bunyols, panellets, entre altres. Ens agrada fer èmfasi en el fet que oferim productes de valor afegit”, detalla el director general de l’empresa.

Així mateix, per augmentar els ingressos, Valero Grup també ha creat una nova branca de negoci: pa industrial per a supermercats, bars i restaurants. Això sí, aquest pa és diferent del que ofereix a les seves botigues pròpies, ja que disposa de menys hores de fermentació.

La inflació, un pal a les rodes

La inflació és ara el principal obstacle amb què s’estan trobant Valero Grup. L’increment del preu de les matèries primeres ha estat “desorbitat”, segons Esteve Corsellas, i ha obligat l’empresa a apujar el preu dels seus productes finals. “Hem intentat que la pujada no sigui gran, perquè si no perdrem clients. Així i tot, la situació preocupa perquè la farina és el doble de cara i la factura de la llum s’ha multiplicat per 4”, indica.

Amb aquesta situació, Valero Grup preveu augmentar la facturació, que el 2020 va superar els 12 milions d’euros, però el marge es reduirà. “Hem de seguir creixent per esquivar la inflació, perquè ha vingut per quedar-se. O fem més volum o ens quedem enrere. Per això, continuarem obrint més botigues a poc a poc”, assenyala el director general de la companyia.

Valero Grup posarà en marxa establiments que tinguin espais de degustació, és a dir, que comptin amb taules en el seu interior per tal que els clients puguin gaudir dels productes artesans allà mateix. “Volem continuar creixent al Vallès i qui sap si més endavant fem el pas a Barcelona. La intenció és obrir una o dues botigues cada any. Això sí, no volem anar gaire lluny, perquè el nostre producte fresc es podria fer malbé”, conclou Esteve Corsellas.