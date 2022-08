La Policia Municipal de Sabadell, al 60% tot l’estiu

[Albert Acín i Marta Ordóñez]

“Quan truques no venen. Diuen que no hi ha patrulles disponibles”. Sorolls de nit, vandalisme o música a hores intempestives són els principals motius pels quals els veïns contacten amb la policia. Però no sempre apareix una patrulla, i menys ara en època de vacances.

La Policia Municipal de Sabadell ha funcionat al 60% tot l’estiu: la plantilla s’ha repartit les vacances entre el juliol i l’agost, el que ha reduït la presència policial a la ciutat. L’Ajuntament ha reforçat el cos amb una trentena d’agents més, especialment en el torn de nit. El Govern municipal sosté que la policia s’ajusta i planifica les patrulles en funció dels “llocs on es reben queixes”. Així i tot, alguns veïns consideren que és insuficient.

Aquest estiu, el Carlos, de Can Deu, ha fet fins a deu trucades a Can Marcet per denunciar sorolls al pàrquing obert del carrer del Bosc. “Només han vingut tres cops”, lamenta. No truca només pel soroll, sinó pel vandalisme a la zona: “Han punxat algun pneumàtic, trepitgen accelerador…”. A la mateixa zona, també el Jordi ha hagut de contactar amb la policia. “Costa molt que vinguin”. La paciència se’ls acaba i demanen que s’atenguin els seus problemes.

També alguns residents de Ca n’Oriac lamenten que tant a les places del barri com a la zona del bosc del CAP hi ha “escàndols nocturns on la policia no arriba”, segons Loli Cebreiro, de l’associació de veïns. La mateixa situació es repeteix a la plaça de Sant Julià. O a la plaça de Ròmul de Can Rull, o a de Josep Masllobet, asseguren fonts veïnals. El veïnat de Can Rull, de fet, ja ha demanat una reunió amb el regidor de Seguretat, Jesús Rodríguez, per abordar un reforç policial.

La policia va rebre 139 trucades per sorolls durant el juliol. Una mitjana de 4,5 queixes diàries, segons l’Ajuntament. Així i tot, fonts municipals assenyalen que els episodis per soroll per part de grups grans han estat l’excepció. “Són fets molt aïllats. Tenim constància de dos casos amb més de deu persones involucrades”, argumenten.

Repunt dels delictes

La falta d’efectius es produeix en un context de repunt de l’activitat delictiva a nivell nacional i local. Segons el Ministeri d’Interior, s’han produït 4.827 fets penals a Sabadell només en el primer semestre de l’any. Un 16% més que abans de la pandèmia (2019). La meitat han estat robatoris i furts, i, de fet, les sostraccions amb violència o intimidació han pujat un 47% en tres anys.

Agents dels Mossos contactats pel Diari consideren que han de “respondre” davant la falta d’agents de la Policia Municipal. “No podem arribar a tot el que no arriben ells”, exposa un d’ells, que destaca les diferències entre cossos: mentre la policia autonòmica sempre garanteix el 80% dels efectius, el cos local sabadellenc pot tenir la meitat de la plantilla de vacances.

El portaveu del sindicat SME de Mossos, Nacho Álvarez, apunta que l’Ajuntament hauria de tenir “més previsió”. “Oi que en un restaurant no enviaries la meitat de treballadors de vacances si tens una època de molta feina? I de ser així, no buscaries substituts?”, es pregunta. “És fruit d’una mala gestió i de no voler abordar els problemes”, conclou Álvarez.

Proposa regular els descansos i, en tot cas, donar incentius als agents que facin hores extres i cobreixin vacances. Com a solucions a mitjà termini, creu que s’ha d’ampliar la plantilla fixa i la interina per així garantir un “mínim de qualitat” i que la ciutadania no en surti “perjudicada”.