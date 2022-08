El Granollers imposa la lògica davant l’OAR Gràcia Sabadell a la Supercopa (19-39)

Sense sorpreses. L’OAR Gràcia Sabadell femení, després de superar al Sant Quirze (36-30) a les semifinals, no ha tingut opció a la final de la Supercopa d’handbol davant un K-7 Granollers que ha imposat la seva llei -milita a la Divisió d’Honor, dues categories per sobre del conjunt gracienc- i s’ha proclamat campió per un contundent 19-39 al pavelló Can Cases de Martorell, amb una bona entrada i nombrosos seguidors de l’equip sabadellenc que no s’han volgut perdre aquesta festa de l’handbol català per obrir la nova temporada.

Des de l’inici l’equip de Carol Carmona ha acusat un cert nerviosisme per l’escenari i el potencial del rival, que ha sortit amb la majoria de jugadores titulars, potser per evitar ensurts. El marcador ha evidenciat les diferències de nivell entre els dos equips (6-12). Una de les claus han estat les nombroses pèrdues de pilota de les gracienques, que ha aprofitat el Granollers per muntar constants i mortífers contracops. I això que la portera Daisy León ha estat molt encertada, sumant un total de 10 aturades a la primera meitat. De fet, ha estat nomenada millor portera de la Supercopa. S’ha arribat al descans amb 10 gols d’avantatge pel conjunt vallesà (8-18).

A la segona meitat s’han accentuat encara més les diferències, sobretot per la superioritat física del Granollers. Les jugadores de Carol Carmona han intentat sobreposar-se al dur correctiu i sempre han donat la cara, demostrant coratge i ganes per maquillar el resultat. L’entrenadora ha demanat intensitat i el partit, ja perdut, s’ha convertit en un bon assaig i un banc de proves pensant en la nova temporada a la Divisió d’Honor Plata que s’iniciarà el 17 de setembre a la pista del Sant Joan Despí.