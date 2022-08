El preu de la llum per als clients de la tarifa regulada s’enfilarà aquest dimecres fins a 476,39 euros/MWh, segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric de l’Energia (OMIE). Es tracta de gairebé 20 euros més que el preu d’aquest dimarts (459,4 euros/MWh) i, per tant, marca un nou rècord des que va entrar en vigor l’excepció ibèrica, a mitjans de juny. El preu final és el resultat de sumar la compensació final que es pagarà per l’aplicació del topall del gas, que s’enfila fins a 289,09 euros/MWH; i el preu mitjà de la subhasta al mercat majorista (187,30 euros/MWh). Amb tot, el cost de l’electricitat continua desbocat i encadena tres dies superant el llindar dels 400 euros/MWh.

En concret, el preu de la llum d’aquest dimecres pujarà un 3,7% respecte d’aquest dimarts. De fet, 476,39 euros/MWh de mitjana és el segon preu més alt de la història per als clients de tarifa regulada, només per darrere dels 544,98 euros/MWh de principis de març, aleshores marcat per l’esclat de la guerra a Ucraïna.

Enguany, l’escalada del preu de la llum arriba després que Gazprom, gasista estatal russa, informés que tancarà el flux de gas a través del gasoducte Nord Stream 1 durant tres dies a partir d’aquest dimecres per tasques de manteniment.

Sense l’excepció ibèrica, el cost de l’electricitat per aquest dimecres pujaria fins als 533,46 euros/MWh, segons el Ministeri de Transició Ecològica.