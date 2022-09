Victòria a mitges. Amb aquesta sensació es queden els sindicats d’educació després d’arribar a un acord amb el Departament d’Educació a pocs dies de començar el curs escolar. Els representants del professorat han acceptat desconvocar les vagues —previstes per al 7 i el 28 de setembre— a canvi de la incorporació de 3.500 docents a les aules catalanes. Aquesta era una de les qüestions que generava més discrepàncies entre ambdues parts. La reunió, a més, ha permès destensar la relació entre l’executiu de Josep Gonzàlez-Cambray i els sindicats d’educació, que s’havia convertit en un autèntic camp de batalla.

De la reunió també se’n desprèn un compromís, d’ambdues parts, de seguir negociant la resta de reivindicacions del professorat, almenys fins al 31 de desembre, quan acabarà el primer trimestre.

El primer gol

“No és la victòria que voldríem, però hem aconseguit una primera fita prou important”. Així ho indica Marga Romartínez, responsable de docents de l’escola pública no universitària de CCOO. Amb aquest augment de professionals, els sindicats veuen una forma de “reubicar a tots els mestres que han patit discriminació pel decret de plantilles”. Malgrat tot, Romartínez sosté que “hi ha un gran desacord” pel que fa a la data d’inici d’aquest pla. El professorat demanava que la creació d’aquests llocs de treball arribés l’1 de setembre, abans d’engegar el curs; la decisió d’Educació ho situa l’1 de gener. “El segon trimestre serà un trasbals, molts centres hauran d’organitzar-se amb nous horaris”, explica l’afiliada de CCOO. El departament de Gonzàlez-Cambray ha optat per a fer-ho així d’acord amb els pressupostos de 2023, dels quals ara no disposen.

Les organitzacions sindicals ja han assegurat que si no es manté una continuïtat en les negociacions amb Educació, activaran automàticament noves formes de protesta. “Això és un principi, si no hi ha predisposició a negociar, activarem noves jornades de vaga aquest octubre, novembre o desembre”, sosté Romartínez. Damunt de la taula encara hi ha línies vermelles sense travessar: la reducció de les retallades o la reducció de l’horari per a professionals majors de 55 anys.

Inici de curs precipitat?

Una de les decisions d’Educació que va aixecar més polseguera va ser l’avançament del curs escolar, que enguany començarà el 5 de setembre (el dia 6 a Sabadell, ja que dilluns és festiu per la Festa Major). Marga Romartínez creu que l’inici de curs “serà atípic i caòtic”. A més, veu un greuge sobretot en el torn de tarda: “tenim centres de primària sense monitors per cobrir aquest torn”. Indica, a més, que algunes escoles han de contractar monitors de 16 anys o es veuen obligats a omplir l’horari no lectiu amb professors.