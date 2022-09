Instal·len pilones intel·ligents a la sortida del pàrquing de Doctor Robert

La sortida de l’aparcament de la plaça del Doctor Robert és un dels punts més crítics per la seguretat dels vianants a la zona del Centre. Els cotxes surten per la rampa sense visibilitat i això comporta un perill històric al qual ara l’Ajuntament ha volgut posar remei. Aquest divendres s’han acabat d’instal·lar cinc pilones intel·ligents per millorar la seguretat d’aquest espai, substituint les que hi ha hagut provisionalment durant el mes d’agost, que eren de color verd. Es tracta d’una prova pilot per la qual l’empresa que les fa, la sabadellenca FCI Coatings, ha subministrat el material sense cap cost.

Són elements que tenen una doble funció de seguretat activa i passiva. D’una banda, són de color vermell que crida l’atenció i a la part superior tenen llums LED que s’il·luminen quan un cotxe surt del pàrquing, el qual es detecta amb un sensor que hi ha a la rampa. Alhora, es tracta de pilones de poliuretà que recuperen la seva forma en cas d’impacte fins a 20 km/h, la qual cosa pretén evitar lesions greus en cas d’accident. Tampoc s’oxiden i duren més a diferència de les tradicionals metàl·liques.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, subratlla que en un moment com ara de Festa Major en què hi ha més activitat que mai, és important prevenir al màxim qualsevol accident. En una visita aquest divendres a la sortida de l’aparcament, Farrés ha explicat que s’ha triat aquest lloc per instal·lar les primeres pilones perquè “és un dels llocs on tenim més risc, que sempre ens fa patir més i si no ha passat res és perquè Déu no vol”. L’alcaldessa també ha valorat positivament que són elements sostenibles, que es recarreguen amb energia solar. Farrés ha deixat oberta la porta a instal·lar aquesta tecnologia en altres sortides d’aparcaments de la ciutat.

Tant Marta Farrés com el gerent de l’empresa encarregada del projecte, FCI Coatings, Àlex Fenoll, han destacat que es tracta d’un producte 100% Sabadell, ja que la companyia és sabadellenca i la producció s’ha fet al Vallès. “Sempre sembla que hi hagi una desconnexió entre el servei públic i l’empresa privada i, en aquest cas, hem vist que col·laborant poden reeixir coses”. Fenoll assegura que es tracta d’un producte innovador “a nivell mundial” perquè fins ara no s’havia posat en marxa aquesta combinació de seguretat activa i passiva.