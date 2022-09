Triple presentació del CE Sabadell sota l’aroma de Cafès Pont

Amb l’aroma del cafè i l’ambició. Així ha estat la posada de llarg de tres joves jugadors del Centre d’Esports, Alberto Fernández, Pau Víctor i Álex Sala, que volen aportar la seva dosi de qualitat i optimisme i estan convençuts de fer una bona temporada. La seu històrica de Cafès Pont -amb la presència del conseller delegat Raül Pont i el seu germà Octavi- ha sigut l’escenari de la triple presentació.

Els protagonistes han estat acompanyats del director general, Bruno Batlle, i el segon de Gerard Escoda a la direcció esportiva, Jaume Milà, qui ha destacat una circumstància important: “són tres jugadors que encaixen perfectament en el model de Gabri i poden aportar moltíssim en el joc ofensiu de l’equip”.

Milà coneix a Pau Víctor d’ençà que tenia 11 anys i jugava al Júnior. “Va passar pel juvenil del Sabadell abans de fitxar pel Girona. Pot jugar de ’10’, extrem o mitja punta i té gol”, va recordar. L’any passat, amb el filial gironí, va marcar 8 dianes a Tercera Federació. El santcugatenc arriba cedit pel Girona. “Tornar al Sabadell va ser fàcil perquè em van transmetre una gran confiança. Penso que l’estil de joc s’adapta a les meves característiques i les sensacions en els 45 minuts jugats a Castàlia van ser bones malgrat el resultat”. El Pau ja està preparat per complir “el somni de jugar a la Nova Creu Alta” i insisteix que “amb la joventut i ganes que té aquesta plantilla per competir farem un gran any”.

També cedit pel conjunt gironí arriba el seu company Álex Sala, format a l’Hospitalet i FC Barcelona. Encara no ha tingut ocasió d’estrenar-se. “Puc adaptar-me a les diferents posicions del mig del camp, em considero un jugador d’equip. Sé que he d’aprendre moltes coses, però quan el míster em doni l’oportunitat ho deixaré tot al camp”, ha explicat. Tampoc té dubtes sobre el rendiment: “Serem un equip jove i competitiu, podem fer grans coses junts”. L’Álex, segons Jaume Milà, seria l’encarregat de donar un punt d’equilibri defensiu a la parcel·la del mig camp.

Jove amb experiència

Tot i la seva joventut (23 anys), Alberto Fernández acumula una dosi d’experiència encara que sigui pel seu recorregut. El murcià ha arribat a debutar a la lliga SmartBank a les files del Fuenlabrada després d’una greu lesió i ha jugat les dues últimes temporades a l’UCAM de Múrcia. Davant l’Amorebieta va deixar detalls de gran qualitat, destacant la seva capacitat per desbordar en l’u contra u. “Em sento molt còmode i m’agrada l’estil que vol aplicar Gabri. Parla molt clar i també transmet una gran confiança al jugador”, ha destacat.

Està més acostumat a jugar per fora, com a extrem, però no té cap inconvenient a “fer-ho per dins. El més important és aportar a l’equip en la posició que digui l’entrenador”. Alberto té clar que “el 3-1 de Castelló ha servit per corregir errades i diumenge hem de sumar la primera victòria de la temporada contra el Cornellà”.

A l’hora de fer balanç del mercat, Jaume Milà va admetre que “la situació era complicada i per a mi ha estat un gran aprenentatge. El balanç és positiu. Penso que hem completat una plantilla jove amb una gran capacitat individual i estic segur que farem una gran temporada”. També ha volgut destacar el paper del planter en aquest projecte, amb dos jugadors amb plena dinàmica del primer equip com Marc Vargas i Jaume Piñol. Altres necessiten minuts i per això s’ha optat per la via de la cessió: Iker Hernández i Álex Pauner jugaran cedits a la UE Sants.

D’altra banda, aquest dijous la plantilla i cos tècnic faran la tradicional ofrena floral al Santuari de la Mare de Déu de la Salut i després compartiran un dinar al restaurant del sabadellenc Jaume Garcia, pare del Sergi, un dels fitxatges que genera més expectatives.

Dorsals 22/23

Sergi Puig 1

Pau Resta 2

Juanmi Carrión 3

César Morgado 4

Guillem Molina 5

Sergi Altimira 6

Joanet López 7

Álex Gualda 8

Moha Keita 9

Sergio Montero 10

Christian Dieste 11

Victor Vidal 13

Ismael Athuman 14

Pelayo Suárez 15

Sergi Garcia 16

Juan Delgado 17

Pau Víctor 18

Armando Corbalán 19

Eudald Vergés 20

Adán Gurdiel 21

Alberto Fernández 22

Álex Sala 23

Carles Segura 25

David Astals 26

Marc Vargas 27

Jaume Piñol 28