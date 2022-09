Quin és el futur de la Bosch i Cardellach?

El pròxim 11 de novembre, la Fundació Bosch i Cardellach celebrarà vuitanta anys des de la seva creació, l’any 1942, immersa en un moment de reflexió clau per al futur de l’entitat: “El patronat ens va traslladar la demanda de repensar el paper de la Fundació”,explica la seva directora, Isa Vega.

Els motius pels quals aquest centre d’estudis locals i de trobada per a intel·lectuals de la ciutat són difícils de desxifrar. Un d’ells podria ser l’impacte de la pandèmia, com ha succeït en moltes entitats que ‘sobreviuen’, en bona part, gràcies a l’aportació econòmica externa, en aquest cas concret, a la dels diversos dels patrons. Però també marcada, segons apunta l’economista i membre numerari, Jaume Milà, arran de la mort de l’anterior director Josep Maria Benaul: “La Fundació va patir una sotragada important de lideratge amb la pèrdua del Josep Maria. Un director que donava força. M’agradaria subratllar això, tot i l’esforç de l’actual junta per donar continuïtat i mantenir la línia”.

Aquest escenari, el que afronta en els pròxims mesos la Fundació, començant per les jornades de reflexió sobre quin ha de ser el futur de l’entitat La Fundació a debat, no és un cas aïllat a la ciutat, segons apunta l’arquitecte urbanista i membre numerari de la Bosch i Cardellach, Manel Larrosa en assegurar que “la situació és molt complexa, però en cap cas dramàtica. Moltes ciutats voldrien tenir una Fundació com aquesta, i això és una riquesa per Sabadell”.

La continuïtat de la Fundació

Des de la seva creació, la Fundació Bosch i Cardellach ha jugat un paper clau a la ciutat, i la seva continuïtat, sempre que es trobin solucions per arribar a un autofinançament no està sobre la taula: “Ha estat i és un dinamitzador cultural, amb una posició crítica amb la política municipal. Necessària perquè des de la mateixa política no hi ha crítiques internes i és un element extern molt necessari”, defensa l’historiador sabadellenc i membre numerari Esteve Deu.

Una opinió compartida per la sabadellenca i membre numerari, Àngels Casanovas, que tot i refermar la difícil situació econòmica que travessa l’entitat, defensa la necessitat de continuar comptant amb una entitat d’aquestes característiques: “Per Sabadell és important la seva continuïtat. Juga un paper crític amb les actuacions que es puguin dur a terme a la ciutat i té membres que poden aportar un coneixement profund de Sabadell”.

“Cal un replantejament”

Pel que fa a la situació econòmica, Esteve Deu advoca per fer un “replantejament” de les aportacions dels membres de l’entitat, apostant per augmentar l’aportació econòmica, tenint en compte la davallada de diversos patrons: “Hem de buscar altres vies i buscar empreses col·laboradores, que creguin amb la tasca que fa la Fundació. El dia que el Banc Sabadell decideixi fer-se més gran… ens farem un fart de riure”, ironitza.

Qui sí que manté ferm el seu compromís amb la Fundació Bosch i Cardellach des de la seva creació és el Gremi de Fabricants, qui a través de la secretària general, Núria Aymerich defensa el compromís amb l’entitat: “Hi som des del principi i no tenim cap dubte de la seva per la ciutat. Nosaltres estem molt compromesos i fora bo que altres patrons creguessin amb el coneixement que es crea i el que aporta per al desenvolupament de la ciutat”.

Per la seva banda, Milà analitza que aquest ‘desinterès’ per part d’alguns patrons rau “en els canvis de sensibilitats de les persones de les entitats. Cal repensar aquesta situació i buscar solucions, en un context de transformació com el que estem vivint”.

El Diari de Sabadell s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Sabadell, però ha declinat fer cap declaració sobre la qüestió.

“Alguns patrons han disminuït les seves aportacions”

Isa Vega haurà estat la directora de la Fundació Bosch i Cardellach durant dos anys, des de la seva arribada a la direcció –fins aleshores havia estat vicedirectora–, el novembre del 2020, arran de la mort de Josep Maria Benaul. Una direcció continuista, entomada amb “generositat i estima”, seguint el Pla de Treball engegat per l’historiador sabadellenc. Davant l’adeu de dos membres de la Junta Directiva, l’administrador Pere Nicolás i la secretària Maria Jesús Espuny, per motius personals i professionals, respectivament, ha estat clau a l’hora d’avançar unes eleccions, previstes per a l’any vinent: “La demanda del Patronat podia esperar, però hem cregut convenient fer-ho ara coincidint amb la marxa d’aquestes dues persones”, explica Vega, mentre que subratlla la “generositat” del nou secretari, Patxi Ocio, de l’administrador i coordinador de la secció d’economia, Josep Milà, i del sots-secretari i coordinador de la secció de persones, Antoni Casagran, “per assumir aquestes posicions a la Junta”.

Al llarg d’aquests dos anys, parcialment marcats per la pandèmia, la directora celebra haver pogut “seguir la línia del Josep Maria”, tot i les complicacions que s’han pogut derivar de la Covid-19, en el dia a dia de l’entitat i les diverses activitats. Ara, i un cop anunciades les eleccions per al pròxim 29 de novembre, la sabadellenca assegura que “la junta actual no se’n desentén i el que farà és continuar amb el compromís que hem establert amb el patronat i acompanyar l’entitat en aquest canvi”, defensa.

Davant la demanda del Patronat, traslladada durant el Plenari del passat mes de juny, i l’anunci de les eleccions a la direcció, Vega és optimista en la celebració de les jornades de reflexió de l’entitat: “Serà important veure com es posiciona l’entitat respecte a la continuïtat de la Fundació i quin és el model econòmic a seguir. Alguns patrons han disminuït les seves aportacions”, confessa. Sobre l’aspecte econòmic, reconeix que des del patronat es demana “més col·laboració”, augmentant, per exemple, la retribució econòmica d’algunes activitats –en alguns cursos ja es generen ingressos, encara que insuficients– perquè l’entitat redueixi la seva dependència dels diversos patrons: “És un senyal dels temps d’avui dia. En un futur s’hauran de generar sinergies amb altres entitats”, explica.

Nova direcció

Sobre la possibilitat de conèixer-se alguna candidatura per a la futura direcció de la Bosch i Cardellach, Vega explica que les jornades de reflexió, que comptaran amb una xerrada del ​​president honorari coordinadora catalana de fundacions, Pere A. Fabregas, serà un bon moment “per veure el to i els camins de possibles candidats” i alhora, també, per “sumar i optimitzar els recursos de la Fundació”.

L’escenari de no comptar amb cap candidatura no es preveu, almenys ara per ara, però Vega no amaga que “si no surt ningú, és que potser aquesta entitat no té ganes de continuar”.