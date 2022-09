El Sabadell esvaeix els dubtes de Castelló

No era una final, però calia dissipar els dubtes de Castelló i obtenir la primera victòria de la temporada per sortir de la cua de la taula, com més aviat millor. Doble objectiu, o inclús triple –porteria a zero– aconseguit. Al final del partit, el tècnic de Sallent, Gabri Garcia, no amagava la importància d’aquest triomf: “Ens hem tret la pressió de sobre. Necessitàvem la victòria per al creixement de l’equip, per continuar creient amb el que fem, i també per l’afició i el club”.

D’entrada, revolució a l’onze, amb més de mitja dotzena de cares noves respecte del darrer compromís a terres castellonenques, on Álex Sala va ser la gran sorpresa pel nivell mostrat, fent oblidar la sensible baixa de Sergi Altimira a la sala de màquines. La fórmula no podia sortir millor per a Gabri Garcia, que assegurava que els canvis no tenien res a veure amb la desfeta al Nou Castàlia: “És la mostra més honesta que tenim un equip amb un gran nivell, amb dos jugadors per posició que poden jugar sense cap problema”, va defensar. Encara que de portes fora aquest fos el motiu, no deixa de ser un toc d’atenció per als Pelayo, Athuman i companyia, assenyalats en els diversos gols dels ‘orelluts’. Que el Sabadell té més ‘fons d’armari’ que la temporada passada és una realitat i això serà beneficiós, encara que el nivell de la plantilla hagi patit una davallada substancial.

Però el present pot il·lusionar a un sector de l’afició arlequinada, després de veure el bon paper del Sergi Garcia, Álex Sala, Juan Delgado, Guillem Molina o David Astals, per citar-ne alguns d’ells, amb menció especial per al golejador sabadellenc: “Sabíem que ens donaria aquest plus. És un jugador de categoria superior. Vaig parlar amb ell i li vaig dir que tenia unes qualitats molt bones, però que havia de ser més atrevit. La seva assignatura és el gol”, va elogiar Garcia.

Aquest Sabadell caldrà veure’l competir contra els ‘grans’ de la categoria, però davant possibles rivals directes l’equip va respondre. I amb escreix. Sense donar gaires concessions al darrere i mostrant una solidesa defensiva cabdal. Davant el Cornellà es va estar a punt de viure un déjà-vu del partit de l’Amorebieta, però aquesta vegada l’equip no va cedir en els minuts finals: “Defensivament hem fet un partit molt bo. El nostre objectiu sempre ha de ser mirar de tancar els partits”, reconeixia Garcia, el dia que el Sabadell va alinear un dels equips més joves, on la mitjana d’edat no superava els 23 anys (22,8) i el jugador més veterà era Juan Delgado (28).

Nou test d’alçada

El Collao, aquest diumenge, serà un nou test d’alçada per veure si el Sabadell pot competir contra equips més potents i oblidar d’una vegada per totes la ‘relliscada’ del Nou Castàlia. El repte no serà gens fàcil en un terreny de joc gens propici pel joc arlequinat.