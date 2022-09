Màxima ambició en la presentació de la temporada 22/23 de l’OAR Gràcia Sabadell

Moment dolç. L’OAR Gràcia Sabadell ha presentat la temporada esportiva 22/23, marcada pel reforç de la parcel·la tècnica i una elevada dosi d’ambició, com ha reconegut el president Salvador Gomis, acompanyat del director esportiu, Miquel Benítez, en la seva segona etapa a l’entitat, qui ha destacat una doble incorporació a l’staff del club: Toni Puntós com a coordinador de l’àmbit femení i Paula Marín, com a responsable de la Base. Arriba amb una gran experiència a l’Argentina en l’handbol platja, faceta que també vol potenciar l’OAR, i a més formarà part de la plantilla del sènior femení gracienc a la Divisió d’Honor Plata. D’altra banda, Antoni Vázquez, ‘Tonchi‘, continuarà fent la seva tasca de seguiment escolar en la captació de nous jugadors i jugadores, “molt important per al club”, ha subratllat Gomis.

El president ha deixat clar que “l’aposta per reforçar la parcel·la tècnica amb excel·lents professionals ens ha de fer créixer com a club i també a nivell esportiu. No me n’amago de dir que els dos equips sèniors han d’aspirar a dalt de tot aquesta nova temporada. El masculí ve de fregar l’ascens a Eibar després d’una gran temporada. Hem aconseguit mantenir gairebé tot el bloc i les aspiracions són les màximes. El femení ha patit més canvis per la marxa de set jugadores, però també pensem que s’ha configurat una bona plantilla”.

També ha confirmat que les gestions amb espònsors i possibles patrocinadors, iniciades el juny passat quan hi havia la possibilitat de pujar, van per bon camí i ha admès que “en cas d’ascens crec que tindrem els recursos econòmics necessaris per afrontar-ho, sempre sense hipotecar el futur del club”. Ha destacat el bon moment global de l’entitat i “la gran connexió que existeix entre els equips i l’afició. Fa goig veure el pavelló ple de gent en cada partit”. Per cert, ja llueix la nova imatge d’accés després d’unes obres que han durat vuit mesos i també s’estrena el parquet. “Tenim el compromís de l’Ajuntament de canviar la il·luminació ben aviat”, ha afegit.

Aquest optimisme institucional també s’ha traslladat als màxims responsables tècnics. Carol Carmona, entrenadora del sènior femení, creu que “l’adaptació de les noves jugadores ha estat força positiva. Hem fet una bona pretemporada, amb entrenaments de qualitat i hem estat a un gran nivell en els amistosos. Sabem de la dificultat de la categoria, però confio plenament en el talent de les meves jugadores, no tenen sostre”. Una d’elles, la capitana Irene Garcia, ha confirmat que “hem fet una bona pinya i les noves s’han adaptat molt de pressa. Esperem poder enganxar a l’afició i fer una gran temporada”. El debut és aquest dissabte (18.10 hores) a la pista del Sant Joan Despí.

“Volem ser un equip guanyador”

El tècnic del masculí, Cesc Borrell, també ha fugit dels tòpics i ha admès obertament que la idea és tornar a lluitar per l’ascens. “Per a mi seria més fàcil dir que sortirem a competir i intentar guanyar per estar el més amunt possible, però penso que ha arribat el moment d’exigir el màxim des del primer partit i anar al límit en cada entrenament. Hem de sortir a la pista a passar-ho bé, jugar com sabem i estic segur que estarem a dalt. Volem ser un equip guanyador. Tenim més ganes i també més exigència que l’any passat, i estic convençut d’assolir l’objectiu”. Això sí, l’inici de calendari és força complicat, davant rivals que també aspiren al màxim.

El capità, Bernat Correro, ha reconegut que “els rivals coneixen més la nostra manera de jugar, però farem alguns canvis i també entenem que el ritme que imposa l’OAR Gràcia en els seus partits és difícil de suportar els 60 minuts”. La primera prova de foc serà aquest dissabte davant el Bordils al pavelló del carrer de Boccaccio a les 18 hores.