Joan Reixach vol portar els colors arlequinats arreu d’Europa

El precandidat a la presidència del Club Natació Sabadell, Joan Reixach, va anunciar els tres eixos programàtics del seu programa electoral: oferir més i millors serveis pel soci, confiança en la pedrera i la projecció de la marca Club a tots els nivells. Durant la roda de premsa, celebrada al centre CREC Coworking, va presentar el banyador arlequinat amb el qual els equips de waterpolo jugarien les competicions europees, com a “senyal d’identitat” de la ciutat per guanyar “la sisena Copa d’Europa femenina i la primera Copa d’Europa masculina”.

L’empresari sabadellenc, qui comptarà amb un equip “multidisciplinari” d’onze persones de tots els àmbits, va explicar com s’havia d’orientar el Club, sempre que el soci li faci confiança, primer amb els avals, i després a les urnes del pròxim 20 d’octubre: “El Club Natació Sabadell és un club esportiu de serveis socials, on els ingressos no provenen de patrocinis, venda d’entrades o televisió. Per tant, nosaltres ens devem al soci, que és qui paga i, per tant, qui mana”, va defensar.

Seguint aquesta idea, Reixach va explicar que té la intenció i el desig de fer una aposta decidida per la pedrera a l’hora de confeccionar els equips professionals de l’entitat, principalment, per dos motius ben concrets: “A vegades no cal anar tant lluny per portar jugadores. El Club ha guanyat quatre de les cinc copes d’Europa amb noies formades al Santa Clara, que s’havien què significa el Club quan es tiraven a l’aigua. Darrerament s’ha vist que la política de portar gent de fora tampoc t’ha assegurat èxits”.

En tercer lloc, i un cop anunciat el banyador arlequinat, Reixach va voler posar de relleu la sort que té Sabadell de poder comptar amb un equip amb cinc copes d’Europa, motiu pel qual va defensar que “tenim un gran valor que hem de projectar arreu. Hem de ser la capital de l’aigua i aconseguir que tothom vingui aquí, a Sabadell, per jugar a waterpolo. Només les grans capitals tenen equips amb tants èxits europeus”.

Tots els escenaris oberts a Gran Via

A preguntes dels assistents, va explicar que té un pla a curt, mitjà i llarg termini, però tot anirà supeditat als resultats de l’auditoria un cop avisi: “Tenim informacions, però no sabem com estarà la caixa. Hi ha empreses que estan malament i les pots rescatar, però n’hi ha d’altres que estan tant malament que no les pots rescatar. La tendència és gairebé més important del que puguem veure des de la pàgian web. Pots tenir un deute de 23 milions i una facturació de 8 milions, però que la tendència sigui creixent o que sigui decreixent”, va alertar.

Sobre el futur del centre Gran Via, i davant la queixa d’uns dels socis pel manteniment de les instal·lacions, Reixach no es va voler mullar pel seu futur, però va deixar clar que “tenim els escenaris oberts” i que “prendrem decisions ràpides”.