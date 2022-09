Mimesis, una obra per embadalir els nadons

LaSala Miguel Hernández acull aquest diumenge, a les 11h, l’espectacle de dansa Mimesis, destinat a nadons de 0 a 3 anys. Interpretat per Estrella García i Miguel Quirog, la funció submergeix els infants en un món de llums, música, imatges, moviments i globus, un ambient hipnotitzant i relaxant que no necessitarà paraules. Tot plegat, per atendre el procés cognitiu dels nadons, que acostumen a quedar captivats.

És una obra de la companyia asturiana Zig Zag Dansa, que investiga el llenguatge escènic per a la primera infància des de 2005. L’espai sonor està dissenyat per Miguel Pérez Iñesta i Emmanuelle Bernard. El públic quedarà acomodat entorn de l’acció, ja que es tracta d’un espectacle 360 graus. Prèviament, els intèrprets acompanyaran les famílies, que seuran a terra.

Mimesis ha passat per festivals importants, com per exemple ElPetit, en el Mercat de les Flors de Barcelona.