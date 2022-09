Gabri lamenta “les fases de desconcentració”, però valora la bona rèplica del Sabadell

El tècnic del Centre d’Esports, Gabri Garcia, ha destacat les dues cares del seu equip. Per una banda, ha elogiat la rèplica del seu equip en un camp complicat i d’altra, ha fet autocrítica sobre la manca de concentració en determinats moments i les errades defensives que han costat car.

INICI DE PARTIT: “Quan perds, les sensacions mai poden ser bones. A partir d’aquí, en general hem competit bé durant una gran part del partit en un context que no s’adapta gens a les nostres característiques. De totes maneres, en els primers 20 minuts no hem estat bé a nivell d’intensitat, anticipació… Quan concedeixes tants córners i faltes laterals és que alguna cosa no estàs fent bé. Ha faltat concentració. En aquest sentit, hem estat molt malament, donant massa facilitats a un rival que és poderós en aquesta faceta. Cal reflexionar perquè hem tornat a llençar molts minuts en els inicis de cada part”.

REACCIÓ: “En el cantó positiu, vol destacar que l’equip ha tingut personalitat per mantenir la seva idea de joc en tot moment en un camp molt difícil. Això també és important. Hem començat molt bé la segona part i la llàstima és que després de l’empat de Joanet ens han marcat gairebé immediatament. Errada? El rival també juga i Alcaina és un bon jugador, però és evident que cal ser més contundents en accions com aquesta. No hem perdut només per aquesta jugada, però no es pot repetir”.

FORA DE CASA: “Costa moltíssim guanyar partits fora de casa en aquesta categoria. Hem d’estar més concentrats per evitar que passin coses en determinats moments del partit. De totes maneres estic satisfet de l’evolució de l’equip i penso que anirem millorant”.

PORTERIA I CÉSAR MORGADO: “Ja vaig explicar que m’agrada l’alternança a la porteria i ja vaig aplicar aquest sistema a Lleida. Penso que tenim dos porters d’un nivell similar i en aquest context de partit he considerat que Víctor Vidal podia ser l’adequat. César Morgado és una de les notes positives. És un dia important per a tots i penso que ha competit molt bé en unes circumstàncies difícils. Hauria sigut la reaparició somiada si marca en la falta de l’últim minut…”

BAIXA DE JOANET

Segon gol de Joanet López que marca amb la selecció de Guinea Equatorial com el màxim golejador de l’equip. “En la meva època de professional mai havia marcat dos gols en una temporada. S’ha donat així i estic content. Llàstima que no han servit per puntuar. Penso que l’equip ha començat malament, però hem anat de menys a més. A la segona part hem sortit molt bé. Llàstima del 2-1 poc després de l’empat perquè hauria pogut ser un altre partit”.

Sobre la seva participació amb la selecció del seu país d’origen, es mostrava “molt il·lusionat. És un orgull i agraeixo la convocatòria per jugar aquests partits. Espero aprofitar i gaudir de l’oportunitat”. El migcampista es perdrà el duel contra el Calahorra de diumenge que ve (12 h), però estarà disponible pel següent desplaçament a Logronyo.

CÉSAR MORGADO : “REGUST AGREDOLÇ”

El central ha tornat nou mesos després de la seva greu lesió a Castelló el desembre del 2021. “És un moment que estava desitjant. Ha sigut un regust agredolç per la derrota, però en l’aspecte personal he d’estar molt content. A més, he tornat en un partit molt especial, amb la presència de tota la meva família i davant el meu cunyat, Fran Miranda. Un dia inoblidable”.

César Morgado espera que a partir d’ara pugui ser una peça important. “La decisió és ara del míster. M’he sentit força bé i amb moltíssimes ganes d’aportar coses en aquest equip tan jove. Mai m’havia passat ser el jugador més veterà d’una plantilla… Només tinc 29 anys! Estem fent bé les coses, tenim una idea de joc molt clara i tots creiem en el míster. Es tracta d’ajustar algunes coses i penso que podrem fer una bona temporada”. Davant el Calahorra podria estrenar la capitania com a titular.