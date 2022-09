El comitè d’empresa i la direcció de Kostal Elèctrica a Sentmenat (Vallès Occidental) han arribat aquesta matinada a un principi d’acord sobre l’ERO amb què la companyia preveia acomiadar 109 persones. Si bé fa unes setmanes la xifra d’afectats s’havia rebaixat a 59, el preacord entre les dues parts estableix finalment 50 acomiadaments. Comissions Obreres assegura que seran sortides “dignes, mitjançant indemnitzacions legals, prejubilacions i sortides voluntàries”. Es preveuen prejubilacions a partir dels 59 anys amb un pla de rendes per completar la prestació fins el 85% del salari fins els 63 anys. Ara, aquesta proposta l’haurà de ratificar la plantilla.

Els treballadors que tinguin entre 61 i 63 anys, en comptes de prejubilar-se poden acollir-se a una indemnització de 27 dies per any treballat, amb un màxim de 22 mensualitats. Mentrestant, els empleats més joves de 59 anys tindran dret a cobrar les quantitats establertes a la llei quan es tracta d’un acomiadament improcedent: 45 dies per any treballat per als contractes previs al febrer del 2012 amb un màxim de 42 mensualitats, i 33 dies per als treballadors que hagin estat a l’empresa després del 2012.

El comitè d’empresa atribueix l’acord a la “tenacitat i esforç negociador”, a la mobilització de la plantilla i a la pressió de la vaga que s’havia convocat.