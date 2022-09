Gran estrena del nou projecte del Mercantil en memòria de Joan Murtró

El nou projecte de l’amateur del Mercantil, en memòria del mític extècnic sabadellenc Joan Murtró, va tenir l’inici somiat: emoció, homenatges i una convincent victòria de l’equip dirigit per Quico Díaz sobre l’Arrabal-Calaf Gramanet.

El futbol base ha estat i és l’essència del CE Mercantil, però fa sis dècades tenia també un equip amateur. Va jugar a Tercera Divisió Nacional i fins i tot va fregar l’ascens a Segona Divisió abans de desaparèixer i centrar-se en la feina de formació. Ara, el club presidit per Jordi Grané ha decidit recuperar l’equip sènior, un projecte que ja tenia al cap el mític ‘mestre’ de futbolistes, Joan Murtró. “Ho havíem parlat diverses vegades i quan el Joan ens va deixar vaig pensar que ho podríem vincular a la seva figura”, explica el tècnic Quico Díaz. Dit i fet. Tot i la precipitació, el club es va moure amb rapidesa i va aprofitar l’estructura de la Marina per poder començar a Tercera Catalana (G-13) i no des de zero a Quarta.

“La idea és ajudar a joves futbolistes que després de la seva etapa juvenil al Mercantil no troben un destí i volen continuar jugant a futbol”, afegeix el Quico. Aquesta temporada inicial, el bloc majoritari és de l’antiga plantilla de la Marina, club vinculat des de fa anys al Mercantil. Quico Díaz parla d’un any de “consolidació del projecte”, però l’ambició és “escalar categories i arribar el més amunt possible”, com subratlla el vicepresident Salvador Gamell.

De moment, l’estrena va ser per la porta gran. Tot va sortir rodó. Els prolegòmens del partit davant l’Arrabal-Calaf Gramanet van tenir un toc molt emotiu amb la presència d’un bon grapat d’exjugadors components del Mercantil Legends que apadrina Rafael Colldeforns. Entre ells es trobava l’exfutbolista professional del club mercantilista i Centre d’Esports, Manolo González, qui va fer el xut d’honor. També es va guardar un sentit minut de silenci en record del fill de l’exentrenador sabadellenc Carles Franch que ens va deixar sobtadament fa uns dies.

Inici abassegador

Encara no s’havia complert el primer minut de joc i la Marina-Escola Futbol Murtró ja guanyava. Eloi Calle va anotar l’històric primer gol del seu particular hat-trick. A la segona part, Peke va completar la golejada amb el 4-0. “Va ser l’inici somiat. Els primers 25 minuts van ser espectaculars”, reconeix Quico Díaz, qui compta també amb el delegat Antonio Raja Fernández.

De la resta de representants locals de Tercera Catalana, destacar els triomfs del Cercle Sabadellès (3-0 davant Les Fonts), UE Sabadellenca (0-3 a Castellbisbal) i Planadeu-Roureda A (0-2 al camp de la P. Pajaril).