Pere Belmonte: “La meva il·lusió és jugar al primer equip del Sabadell”

El Centre d’Esports ha fet oficial la renovació del jove migcampista sabadellenc Pere Belmonte (21 anys) per dues temporades més. Es tracta d’una de les perles del planter, fet a la casa des de categoria aleví i fill d’un altre emblemàtic exjugador arlequinat, Pere Belmonte, més conegut com a Piti. La saga té continuïtat.

“Estic molt content perquè el meu desig sempre ha estat continuar aquí tot i tenir altres opcions”, explica el protagonista. De fet, diversos clubs es van posar en contacte amb el Sabadell per aconseguir la seva cessió, com ha passat amb altres companys. Però Pere Belmonte ho ha valorat tot i ha pres la decisió de mantenir-se en el filial de Primera Catalana. “Ho he parlat amb el meu entorn i la família i penso que era el millor per a mi. El meu pare, que ha viscut moltes experiències en el món del futbol, també em va donar el seu suport”.

S’ho agafa com un nou repte: “La Primera Catalana és una categoria amb un gran nivell i tenim un objectiu molt ambiciós, com ascendir a la nova Superlliga Catalana. Penso que entre els jugadors de l’any passat i les incorporacions hem fet un bloc molt competitiu”. El debut serà aquest diumenge (18.30 hores) a Olímpia davant el San Mauro després de canviar l’escenari del partit per un tema logístic.

El gran objectiu

Pere Belmonte ha estat protagonista en les dues últimes pretemporades del primer equip arlequinat. Aquesta última, el seu nom va sonar amb força per quedar-se a la plantilla definitiva de Gabri Garcia, però finalment no va ser possible. “Ho tenia al cap, però tampoc ha estat una decepció. El tècnic va parlar amb mi, em va donar el seu punt de vista i també em va assegurar que estaran molt pendents de mi. Hauré de treballar al màxim i continuar progressant”.

No amaga que “la meva gran il·lusió és jugar al primer equip del Sabadell. Aquest any ja ho han fet Marc Vargas i Jaume Piñol -ambdós també estan a prop de signar la renovació- i estic molt content per ells. Això demostra que el club confia en la gent de casa i significa una motivació extra”. De moment, posarà la seva màgia en el filial arlequinat.