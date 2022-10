Desfeta d’un decebedor Sabadell a Las Gaunas (3-0)

A la tercera, tampoc. Un Sabadell decebedor, que ha encaixat dos gols en els primers 17 minuts, ha patit una autèntica desfeta a Las Gaunas davant un UD Logroñés superior. Tampoc ha encertat en els moments de reacció i continua negat fora de la Nova Creu Alta.

Només dos canvis. En el partit amb menys rotacions de la temporada, la titularitat de Moha Keita ha estat la gran novetat a l’onze de Gabri Garcia. Un moviment clarament ofensiu tenint en compte que ha entrat per la baixa del sancionat Àlex Sala. Al lateral esquerre ha apostat aquesta vegada per Eudald Vergés.

El tècnic de Sallent havia insistit en la necessitat d’afrontar amb la màxima concentració i intensitat en els primers minuts. No es pot dir que el Sabadell sortís malament. Fins i tot les primeres intervencions de Moha Keita per l’esquerre han generat dues arribades amb un perill, una avortada per un fora de joc discutible de Juan Delgado. Però de nou es paguen molt car les errades. Una pèrdua de pilota i la genialitat de Juan Carlos Menudo han propiciat l’1-0. El jugador del Logroñés no s’ho ha pensat i amb un xut elevat des de gairebé 40 metres ha superat la posició avançada del porter Sergi Puig. Un golàs que surt molt de tant en tant.

Molt pitjor ha estat la desconnexió defensiva arlequinada en l’acció del 2-0. Ningú ha pogut frenar un Carlos Doncel que s’ha colat dins de l’àrea amb gran facilitat i amb un xut creuat ha superat Sergi Puig. Dues rematades a porteria, dos gols del Logroñés, que a partir d’aquest moment ha cedit terreny i la pilota a un Sabadell convertit en clar dominador… de la possessió. Una internada d’Eudald Vergés no ha trobat rematador i Alberto Fernández ha estat el més perillós. En el minut 36 ha malbaratat una clara ocasió davant Gonzalo. No ha sabut definir. El conjunt local ha demostrat molts dubtes en el seu sistema defensiu.

No arriba el gol i… desfeta

L’esperança era el tradicional gol arlequinat dels primers minuts de la segona part. Fins ara havia passat en les cinc jornades anteriors. Aquesta vegada, lluny d’escurçar diferències, ha estat molt més a prop d’encaixar el tercer. Ho han evitat Sergi Puig, en una bona intervenció desviant a córner una falta llançada per Doncel, i el travesser després. El Sabadell semblava desorientat, difós, i amb símptomes d’impotència: Guillem Molina i Eudald Vergés han vist dues grogues en 2 minuts.

No ha arribat la reacció. El Logroñés s’ha sentit molt còmode i s’ha apoderat del control del partit, sense concedir res a un Sabadell desconegut. Gabri ha mogut la banqueta amb l’entrada de Sergi Garcia i Jaume Piñol en la seva reaparició. Tampoc s’ha notat. La primera rematada entre pals ha estat un xut llunyà d’Eudald Vergés a les mans de Gonzalo en el minut 57, poc abans de rebre el 3-0 en una gran acció de Schutte que ha culminat Mikel Arboloa. Just en aquell instant estava preparant Gabri tres canvis més: Marc Vargas, Armando i Dieste han ingressat amb tot gairebé dat i beneït.

Fins al final del partit, poca història. El Logroñés també ha mogut la banqueta i ha contemporitzat amb l’avantatge. S’ha relaxat tant que ha concedit fins a tres ocasions al Sabadell per maquillar el marcador. Alberto Fernández i Jaume Piñol s’han estavellat en Gorka i un xut de Sergi Altimira ha sortit fora per centímetres. Ja era massa tard. El resultat és inapel·lable, però fa més mal la feble imatge del conjunt arlequinat en el seu pitjor partit d’aquesta temporada. Fora de casa no rutlla aquest Sabadell i ara el calendari fa pujada.

FITXA TÈCNICA

UD Logroñés: Gonzalo; Campins, Arregui, David Fernández, Kortazar, Markel, Doncel (B. Keita,m. 73), Sierra (Samu Pérez, m. 80), Schutte (Clau Mendes, m. 70), Arbeloa (Iñaki Saénz, m. 70) i Menudo (Andoni Pérez, m. 80).

Sabadell: Sergi Puig; Adán Gurdiel (Vargas, m. 68), César Morgado, Guillem Molina, Eudald Vergés, Sergi Altimira, Pau Víctor (Sergi Garcia, m. 58), Álex Gualda (Jaume Piñol, m. 58), Juan Delgado (Dieste, m. 68), Moha Keita (Armando, m. 68) i Alberto Fernández.

Àrbitre: Sergio Usón Rosel (Comitè aragonès). Grogues: Adán Gurdiel, Alberto Fernández, Guillem Molina, Eudald Vergés.

Gols: 1-0, minut 8: Menudo; 2-0, minut 17: Doncel; 3-0, minut 62: Arbeloa.

Incidències: 2.500 espectadors a Las Gaunas, amb presència d’un centenar de seguidors arlequinats.