Sergi Garcia: “El més important és fer-nos forts a la Nova Creu Alta”

Després d’una irrupció fulgurant, ara Sergi Garcia viu una situació una mica incòmoda. El sabadellenc es va convertir en el fitxatge ‘estrella’ -cedit per l’Albacete- abans de tancar-se el mercat i, de fet, va ser arribar i moldre: debut i golàs davant el Cornellà. Semblava cridat a ser un fix a l’onze de Gabri, però en els dos últims partits ha començat a la banqueta.

“Són decisions tècniques, però jo em trobo bé i he de continuar treballant per aportar el màxim nivell quan toqui sortir al camp”, ha explicat. De totes maneres, no amaga una lògica decepció: “estic una mica emprenyat perquè tothom vol jugar i ajudar a l’equip. Les rotacions? El míster vol tenir tots els jugadors endollats i amb disposició de sortir en qualsevol moment. És una manera de gestionar el vestidor i aquesta competència pot ser positiva per l’equip”.

De l’aspecte més global, el sabadellenc admet la dualitat que està oferint el conjunt arlequinat fins ara. “És cert que a fora ens costa entrar als partits i per això el més important ara mateix és fer-nos forts a casa. Potser és difícil d’explicar aquesta doble cara. Som un equip jove, molt nou, i encara ens hem de conèixer del tot. Ho hem de fer de pressa i el primer objectiu és sumar els tres punto a la Nova Creu Alta i després fer un canvi radical a fora”.

La visita de l’Eldense, segon classificat i amb aspiracions de lluitar pel play-off, serà una autèntica prova de foc aquest diumenge (16 h). Sergi ja va tastar el potencial del conjunt alacantí aquesta pretemporada en un amistós que van disputar amb l’Albacete. “És un bon equip, fet per estar a dalt, però juguem a casa i amb el suport de la nostra gent, hem de mantenir la bona dinàmica”, insisteix. També serà el moment de comprovar l’estat de la gespa després de l’operació de ressembra feta aquests últims dies. L’aspecte no sembla el més idoni: “És evident que pel nostre joc associatiu ens agradaria que estigués en millors condicions, però estarà igual per als dos equips”.

Barcelona At.: canvi d’horari

El partit de la vuitena jornada entre el Barcelona At. i Sabadell ha canviat d’horari. De fet, s’ha endarrerit una hora per qüestions televisives i finalment es jugarà el dissabte a partir de les 18 hores a l’Estadi Johan Cruyff. No s’espera la invasió d’aficionats arlequinats de la passada temporada que va originar un greu incident a les portes d’accés a la zona de tribuna.