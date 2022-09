El Sabadell celebra la primera victòria amb un golàs de Sergi Garcia (1-0)

A la tercera, primera victòria. El Sabadell ha superat el Cornellà amb un gran gol de Sergi Garcia a l’inici de la segona part després de controlar gairebé tot el partit. Tres punts per sortir de la zona baixa i guanyar confiança.

Avançava Gabri Garcia que faria canvis. I ho ha complert amb escreix. Fins a vuit novetats a l’onze respecte al de l’anterior jornada al Nuevo Castàlia. Només han repetit Sergi Puig, Adán Gurdiel i Juan Delgado. A la defensa ha tornat Guillem Molina, qui ha fet parella a l’eix amb Pau Resta. Joanet ha estat l’encarregat de suplir la baixa per lesió de Sergi Altimira, acompanyat del debutant Àlex Sala, qui ha demostrat una gran personalitat i eficàcia com a mig centre. En la zona ofensiva, la revolució ha sigut encara més accentuada amb la presència de Pau Víctor, Sergi Garcia, per banda esquerra, i David Astals d’enllaç, tenint a Juan Delgado com a referència. Un onze marcat per la seva insultant joventut.

Sabadell i Cornellà sortien amb la pressió de guanyar per evitar el fanalet vermell. Tot i que la primera rematada a porteria ha estat del visitant Gil Muntades, aturada per Sergi Puig, el guió del partit s’ha convertit en un monòleg arlequinat a la primera meitat. Domini i control gairebé absolut d’un Sabadell que ha demostrat molt bones intencions, fins i tot amb un joc elegant i atractiu en alguns moments, però sense finalització. L’elevada possessió no li ha servit per generar oportunitats davant un rival tancat i més preocupat a protegir la seva àrea que cercar la contrària. L’exarlequinat Ramon Folch ha estat esbroncat quan ha necessitat l’atenció del massatgista després de rebre un cop.

La millor opció de gol ha arribat en el minut 34. Juan Delgado, després d’una recepció extraordinària, ha engaltat un bon xut que Lucas Anacker ha rebutjat amb els peus i certa dosi de fortuna. Abans, Sergi Garcia no s’ha atrevit a rematar de primera una centrada del mateix Juan Delgado quan ho tenia tot a favor. El sabadellenc ha anat de menys a més, provocant maldecaps a la defensa visitant per la seva gran envergadura. Encara falta adquirir automatismes, però pot ser una peça molt valuosa. De nou, com va passar davant l’Amorebieta, les bones sensacions no s’havien reflectit al marcador al descans.

Gran estrena de Sergi

El premi ha arribat només començar la segona part. A Sergi Garcia li ha sortit la maniobra: de l’esquerre cap a dins i xut de qualitat a l’escaire, sense opció per a Lucas Anacker. Un golàs. Qualitat pura. Feia temps que no se celebrava el gol d’un sabadellenc a la Nova Creu Alta. Amb el seu impuls, el Sabadell ha gaudit de dues bones opcions per augmentar l’avantatge: una centrada de Juanmi s’ha passejat per davant de la porteria sense trobar rematador i una gran assistència de Sergi ha deixat Juan Delgado davant Anacker, qui ha rebutjat amb el cap. Ha estat l’última intervenció de Sergi, substituït per Dieste, entre una gran ovació de la Nova Creu Alta.

El Cornellà s’ha activat amb els canvis, obligat a fer un pas endavant gairebé per inèrcia més que per convicció. De totes maneres, en el minut 63 l’afició ha patit un doble ensurt: gol anul·lat als visitants per fora de joc i en l’acció següent, un xut de l’exarlequinat Alfred Planas ha provocat la millor intervenció de Sergi Puig. Ha reaccionat Gabri movent la banqueta, entrant Alberto Fernández i Eudald Vergés primer i Marc Vargas i Athuman després amb l’objectiu de donar més consistència defensiva.

El Sabadell havia perdut pistonada i el fantasma de l’Amorebieta semblava aparèixer en alguns moments. De fet, el Cornellà ha gaudit d’un parell d’arribades mal definides, però aquesta vegada el conjunt de Gabri Garcia ha sabut mantenir la solidesa i no ha patit gaire en els últims minuts. L’afició ha pogut celebrar la primera victòria de la temporada, que ha de servir per guanyar confiança i reforçar la idea futbolística d’un equip que continua oferint excel·lents sensacions futbolístiques.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Sergi Puig; Adán Gurdiel, Guillem Molina, Pau Resta (Athuman, m. 78), Juanmi Carrión (Marc Vargas, m. 78), Joanet, Pau Víctor (Eudald Vergés, m. 66), Àlex Sala, Sergi Garcia (Dieste, m. 58), David Astals (Alberto Fernández, m. 66) i Juan Delgado.

Cornellà: Anacker; Pere Martínez (Gerard Martín, m. 58), Andreu, Danese (Vilaplana, m. 46), Redru, Ramon Folch, Kike López (Baldrich, m. 46), Fullana, Rubén Enri, Gil Muntades (Nahuel, m. 46) i Alfred Planas (Marcos Gorriti,m. 77).

Àrbitre: Alexandre Alemán Pérez, Comitè Las Palmas. Grogues: el tècnic Gabri Garcia; Kike López, Danese, Vilaplana.

Gol: 1-0, minut 46: Sergi Garcia.

Incidències: 3.149 espectadors a la Nova Creu Alta. Als prolegòmens del partit s’ha fet un homenatge al soci número 1 del club, Ramon Roselló Codina, acompanyat de la seva família sobre la gespa.