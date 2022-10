El Sabadell anuncia la renovació de Marc Vargas fins al 2024

Aposta per la gent de casa. Aquest és el missatge que vol llençar la direcció esportiva del Centre d’Esports amb la renovació de Marc Vargas per dues temporades, fins al juny del 2024. Primer va ser un jugador de la base, nascut futbolísticament a la casa, com Pere Belmonte, i ara ha estat el torn del lateral dret, qui ha protagonitzat una trajectòria fulgurant des de la seva arribada al club.

De fet, la seva estrena com a arlequinat va ser en categoria juvenil, procedent del Nàstic de Manresa. El filial seria el següent pas, sent peça clau en l’ascens a Primera Catalana,i ara ha debutat al primer equip a la Primera Federació. El tècnic Gabri Garcia va quedar encantat de la seva aportació i capacitat de sacrifici durant la pretemporada i ja ha disputat 61 minuts repartits en tres partits en aquest tram inicial de la temporada, mai com a titular.

Aquesta renovació significa un nou pas en la carrera de Marc Vargas, que manté una dura competència amb Adán Gurdiel, un dels futbolistes més experimentats de la jove plantilla arlequinada i dels més utilitzats per Gabri fins ara. Tot apunta que la següent renovació, que es podria fer oficial els pròxims dies, serà la del jove Jaume Piñol, qui també ha debutat al primer equip aquesta temporada.

16 euros, entrada al Johan Cruyff

Encara que tot està centrat en el duel de diumenge (16 h) contra l’Eldense, el club ha comunicat els preus del pròxim partit fora que serà a l’estadi Johan Cruyff davant el Barcelona At. El club, conjuntament amb les penyes, organitzen autocar per facilitar el desplaçament dels seguidors sabadellencs. El preu total és de 24 euros. Si es vol adquirir només l’entrada, el preu és de 16 euros (venda anticipada a les oficines de la Nova Creu Alta).