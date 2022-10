Primer cara a cara entre CN Sabadell i Escola Pia

Quan encara no s’ha disputat el primer mes de competició, aquest dissabte (18 h), al pavelló de Can Colapi, se celebrarà el primer cara a cara entre els dos màxims representants del futbol sala sabadellenc. Un derbi d’alt voltatge entre Escola Pia i Club Natació Sabadell que arriba sense un clar favorit per endur-se la victòria.

El xoc arribarà a les beceroles d’una Segona Divisió B que s’intueix molt igualada, tal com es demostra amb els resultats obtinguts per escolapis i nedadors. Els de Pedro Donoso, que venen d’esgarrapar un meritori punt de la sempre complicada pista del filial del Palma Futsal (7-7) han tingut un inici força irregular, amb una derrota, un triomf i un empat. És per aquest motiu que el derbi serà un banc de proves per veure quin podria ser el sostre del conjunt del carrer Garcilaso: “Aquest partit determinarà la zona cap a on ens dirigim, si cap amunt o cap avall. Tot i algun error a Palma, arribem amb bones sensacions, ambició i moltes ganes”, assegura Jordi Sardà, mentre afegeix que “juguem a casa i hem de fer valdre el factor pista. De mica en mica estem més rodats i espero un derbi molt igualat”.

A l’altre costat de la Gran Via aquest partit serà el primer derbi per a molts dels jugadors d’Adri Sànchez, també per al tècnic del CN Sabadell. Tot i no conèixer la victòria en aquestes tres primeres jornades, el conjunt nedador arribarà al carrer Garcilaso amb l’honor de ser un dels tres equips que encara no coneix la derrota. Els empats davant equips candidats a ocupar les primeres posicions, com l’UD Ibiza, el Barceloneta o l’actual líder, el Penya Esplugues, alerten del potencial d’un equip que també compta amb les seves armes per assaltar la pista de Can Colapi.