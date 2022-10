El CN Sabadell assalta Can Colapi

El derbi sabadellenc de futbol sala ha tornat a omplir de gom a gom les grades de Can Colapi per viure un nou capítol entre escolapis i nedadors. Un nou cara a cara vibrant on el Club Natació Sabadell s’ha acabat emportant els tres punts (3-5). Un triomf, però, no exempt de polèmica. I és que l’Escola Pia ha reclamat unes mans que haurien pogut canviar el desenllaç final.

Escolapis i nedadors arribaven a la cita amb la intenció d’aixecar el vol després d’un inici força irregular. I amb el xiulet inicial ha quedat ben palès: ritme alt, igualtat a la pista i ocasions per als dos equips. Però no ha estat fins poc abans de l’equador del primer temps que s’ha pogut trencar la igualada. Lenny, amb un xut de camp a camp, ha sorprès Josep Maria per avançar els de Pedro Donoso.

El gol no ha descentrat als nedadors, que poc després aprofitaven una pèrdua local per situar l’empat a 1, a càrrec d’Adrià Termens, amb un gran gol.

La primera meitat no ha tingut cap instant de treva, amb dos equips fidels al seu estil buscant fer mal a àrea contrària. Amb un obrir i tancar d’ulls, el Club ha trobat el camí del gol en dues ocasions pràcticament consecutives, amb un gol en pròpia porteria i un de Quin Gassó. Quan semblava que s’arribaria al descans amb el resultat d’1 a 3, José Ruiz escurçava diferències.

A la represa, el guió del partit ha canviat radicalment: les forces han començat a flaquejar i els dos equips es reservaven per als darrers cinc minuts, on s’acabaria decantant el derbi a favor dels nedadors. Arnau Graell, quan faltaven sis minuts, aprofitant la superioritat numèrica, situava l’empat i en la jugada següent el ’10’ escolapi desaprofitava un doble penal. Josep Maria, novament, ha tornat a ser dels millors dels d’Adri Sànchez. Del possible 4 a 3, s’ha passat al definitiu 3 a 5, amb gols d’Alejandro Bertrán.