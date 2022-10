La polèmica del Barcelona B-Sabadell de fa cinc mesos viu un gir de guió

El pròxim dissabte, el Johan Cruyff viurà un nou duel entre el filial del FC Barcelona i el Centre d’Esports i resulta inevitable recordar l’antecedent de fa només cinc mesos. No només per la gran victòria arlequinada (0-2) o els gairebé dos mil seguidors sabadellencs desplaçats sinó també per la polèmica generada a l’accés a l’estadi, quan la seguretat del club blaugrana va barrar l’entrada a la zona del sector local (tribuna principal) a tots els aficionats que exhibien elements arlequinats com samarretes, banderes o bufandes, provocant situacions atípiques i escenes surrealistes.

Els vídeos de les experiències viscudes per desenes de seguidors es van fer virals a les xarxes, sobretot gràcies al soci i documentalista sabadellenc Fèlix Colomer, un dels afectats. Aquell moment d’indignació es va traduir, dies després, en una doble denúncia per part d’un grup de socis del Centre d’Esports a través del bufet barceloní Baula Advocacia. La primera dirigida al Canal Ètic del club blaugrana i la segona a l’Agència Catalana de Consum. Es tractava d’una mesura prèvia a la possible via jurídica.

L’avís de la discòrdia

Han passat els mesos i, ara, quan només falten cinc dies per tornar-se a trobar la gespa, el FC Barcelona ha decidit respondre a aquestes denúncies. I segons explica Fèlix Colomer al Diari de Sabadell, s’han emportat una “gran sorpresa” amb la versió del club blaugrana. “Tot apuntava a una total responsabilitat del FC Barcelona i l’actuació dels membres de seguretat. De fet, pensem que mantenen aquesta responsabilitat, però ara tenim molts dubtes de com va anar tot el procés”.

Colomer assegura que “segons ens detalla el FC Barcelona, i aporta els mails que es van encreuar amb el cap de seguretat i responsables del Centre d’Esports, el dia abans del partit van avisar que no deixarien entrar a aficionats amb simbologia del Sabadell a la zona de l’afició local i demanaven que el club arlequinat ho fes saber als seus socis per evitar el que després va succeir. L’únic comunicat del Centre d’Esports, el mateix dia del partit, es referia a la reubicació dels seguidors amb entrada del sector local a la zona visitant, la qual cosa no va passar i va originar tota la polèmica”.

Aquesta revelació significa un gir de guió important en els passos a seguir a partir d’ara. “Si el Centre d’Esports ho sabia i no ho va comunicar és greu i també molt trist, perquè va perjudicar els seus socis. Una altra cosa és que continuem considerant la mesura inacceptable, però s’havia d’avisar prèviament. Hem demanat la versió al club i jo, personalment, he parlat amb alguns directius, però no s’ha produït encara. Està sent molt difícil la comunicació. Quan coneixem aquest extrem podrem extreure més conclusions. Ja vaig comentar al seu moment que mai vam notar el suport del Centre d’Esports com a club en aquest tema i tot es va limitar a un comunicat lamentant els fets, absolutament insuficient des del nostre punt de vista”.

Fèlix Colomer subratlla que “la idea és fer una reunió entre els dos clubs, amb la mediació de la Federació Catalana de futbol, i treure l’aigua clara. En definitiva, el nostre únic objectiu era obtenir una disculpa del FC Barcelona als aficionats del Sabadell pel tracte rebut. Això penso que és obligat, però també caldrà comprovar quin va ser el nivell de responsabilitat del mateix Centre d’Esports en aquest assumpte”.

600 entrades

De cara al partit de dissabte (18 hores) tot apunta que no es repetiran les escenes de fa cinc mesos. Primer, perquè la presència d’aficionats arlequinats serà molt inferior, per la trajectòria de l’equip (ara en zona de descens) i la menor transcendència del partit. La temporada passada estaven en joc moltes possibilitats del play-off pels dos equips. El Sabadell ha demanat 600 entrades al FC Barcelona que difícilment s’esgotaran i des del club blaugrana s’ha informat que aquesta vegada no hi haurà restriccions en cap zona del Johan Cruyff.