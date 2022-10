Sergi Altimira: “El Johan Cruyff és l’escenari ideal per donar-li la volta a la situació”

L’estiu va ser mogut per a Sergi Altimira, rodejat d’especulacions i rumors sobre el seu possible traspàs al FC Barcelona. Finalment, el club blaugrana es va negar a abonar la totalitat de la clàusula de rescissió del contracte (350.000 euros) i el de Cardedeu va continuar a la disciplina del Centre d’Esports, per convertir-se en una peça clau en l’engranatge de Gabri Garcia.

“Una vegada es va tancar el mercat, tot això va quedar oblidat i vaig centrar-me en el Sabadell”, ha explicat Sergi Altimira a 48 hores de tornar al Johan Cruyff, un partit que per a ell sempre és especial: “Allà em vaig formar durant 7 temporades i és una motivació més a títol personal”, reconeix. De fet, ja va jugar-hi la temporada anterior en un duel transcendental per mantenir opcions de play-off i Altimira va rendir a un elevadíssim nivell a la segona part quan Munitis li va donar l’oportunitat.

Bona oportunitat

Ara, les circumstàncies són molt diferents i el Sabadell arriba al partit en una situació delicada, en posició de descens. “Nosaltres estem tranquils i treballant molt bé. Durant la setmana s’ha parlat amb l’staff tècnic i també entre nosaltres sobre les errades comeses diumenge passat i s’han corregit aspectes defensius”. El migcampista arlequinat fins i tot s’atreveix a assegurar que “el Johan Cruyff és l’escenari ideal per donar-li la volta a la situació, sabent de la dificultat i qualitat del rival”. Considera que la lluita per la pilota serà un factor molt important: “Hem de tenir paciència en defensa i, d’altra banda, quan tinguem la pilota fer-los patir a ells”.

Sergi Altimira se sent protagonista aquesta temporada i vol respondre sobre la gespa. “L’any passat hi havia jugadors amb molta experiència a la meva parcel·la i vaig tenir un paper més secundari. Ara, el míster confia en mi i el fet de ser un dels capitans també m’omple d’orgull. Vull demostrar el que no vaig poder la temporada anterior. Davant el Barcelona At. sempre és una bona oportunitat per fer-ho”.

És una certesa que la presència de seguidors sabadellencs al Johan Cruyff serà molt inferior a la de fa cinc mesos (encara no s’ha arribat a les 200 entrades venudes) quan s’hi van congregar més de 2.000, provocant una autèntica marea arlequinada. Tot i la presumible davallada, Sergi Altimira destaca que “el que mai falla és l’afició i els animo a venir. Veuran un Sabadell amb caràcter que buscarà la victòria”. També ha aprofitat per recordar que “la temporada passada, a aquestes altures de la competició, estàvem en una pitjor situació tot i tenir un pressupost molt més elevat. El Sabadell és un club històric i amb un grau d’exigència molt alt i estic convençut que anirem cap amunt. Només demano una mica de paciència”, ha emfatitzat.