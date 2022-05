El Sabadell assalta el Johan Cruyff amb una afició bolcada (0-2)

En un ambient espectacular, s’ha confirmat l’assalt arlequinat del Johan Cruyff. La solidesa i efectivitat del Sabadell han estat claus per superar el filial blaugrana, amb gols de Jacobo de penal a l’inici de la segona part i Kaxe al final per igualar l’average particular. Un pas de gegant cap al play-off.

Néstor per Kaxe, aquest ha estat l’únic retoc a l’onze de Munitis. El Sabadell, motivat pel gran suport de la seva afició, ha sortit molt endollat i fins i tot ha gaudit de la pilota inicialment, trencant el guió previst. El Barcelona B, però, ha replicat amb una triple ocasió en la mateixa jugada. Entre Emilio Bernad, el travesser, Iago Indias i el pal han evitat l’1-0. Un ensurt considerable que ha diluït el domini inicial arlequinat. En canvi, el filial ha agafat confiança, buscant sempre al seu referent, Ferran Jutglà, per banda esquerra. Muguruza ha tingut problemes, però les ajudes de Xavi Boniquet i Aleix Coch han estat fonamentals per controlar-ho.

El partit, de màxima intensitat, s’ha embrutit amb algunes entrades dures per ambdues parts. L’àrbitre Aimar Velasco ha preferit contemporitzar i només ha mostrat una targeta groga a Xavi Boniquet, el jugador amb més idees a la primera part del conjunt arlequinat. Ha costat, però, generar situacions de perill. Un parell de xuts llunyans de Boniquet i Aguza i una internada d’Aarón avortada ‘in-extremis’ ha estat el bagatge fins a la gran ocasió en l’última acció de la primera part: córner i rematada de cap d’Aleix Coch rebutjada per Carevic amb una gran intervenció. Gairebé es repeteix el gol d’Aleix a Marbella.

Aarón decisiu

El gol no ha trigat gaire a arribar. En un espectacular inici de la segona meitat, Aarón ha marxat en solitari i ja dins de l’àrea ha estat travat per Mika Mármol: penal inapel·lable. Jacobo l’ha executat ajustant al pal, sense opció per a Carevic, just en la porteria on hi havia la majoria de seguidors arlequinats. La celebració ha estat impressionant. Encara quedava molt partit. Ha tocat patir en alguns moments, però el sistema defensiu arlequinat ha funcionat com un rellotge. Només ha concedit una rematada a Jutglà i la pilota, després de tocar el travesser, s’ha perdut fora. Ha estat l’únic ensurt seriós.

Al descans havia deixat el terreny de joc Iago Indias, tocat, i ha entrat un Sergi Altimira que ha estat a un nivell sublim. Fins i tot ha reaparegut Gassama quan Muguruza ha demanat el canvi. El conjunt de Munitis ha sabut gestionar molt bé el seu avantatge i mai ha renunciat al contracop. Entre Jacobo i Aarón han provocat el pànic en la defensa blaugrana. Els últims minuts, Sergi Barjuán, amb canvis desesperats, ha buscat una reacció impossible. Ni l’empat. El que ha arribat és el 0-2, obra de Kaxe, en la primera pilota que tocava després de substituir a un immens Néstor. El basc ha aprofitat una mala cessió a Carevic per superar-lo i fer embogir l’afició arlequinada. El cop de gràcia… i l’average particular igualat. Un desenllaç ideal que apropa el play-off.

Fitxa Tècnica

Barcelona B: Carevic; Diounkou, Ramos Mingo (Peque, m. 80), Mika Mármol, Balde, Matheus, Abde, Jandro (Alvaro Sanz, m. 72), Jutglà, Aranda (Nils Mortimer, m. 72) i Escobar (Fabio, m. 52)

Sabadell: Emilio Bernad; Muguruza (Gassama, m. 62), Aleix Coch, Guillem Molina, Caballo, Iago Indias (Sergi Altimira, m. 46), Jacobo, Aguza, Néstor (Kaxe,m. 90), Aarón Rey (Alfred Planas, m. 74) i Xavi Boniquet (Facu, m. 74).

Àrbitre: Aimar Velasco Arbaiza (Comitè basc). Grogues: Mika Mármol, Álvaro Sanz; Xavi Boniquet; Jacobo, Aleix Coch, Néstor, Kaxe.

Gols: 0-1, minut 50: Jacobo de penal; 0-2, minut 91: Kaxe.

Incidències: 3.900 espectadors a l’estadi Johan Cruyff amb uns 2.000 seguidors arlequinats.