Antonio Hidalgo torna a les banquetes per salvar el Sevilla At.

Onze mesos després de la seva destitució com a tècnic del Centre d’Esports, Antonio Hidalgo torna a les banquetes. El de Granollers, segons avança el Diario de Sevilla, ha estat l’escollit per substituir Alejandro Acejo i reconduir la difícil situació del filial del Sevilla, cuer del seu grup de Segona Federació.

Hidalgo ja es troba a Sevilla per tancar els últims detalls del contracte i a les pròximes hores es farà oficial el seu nomenament com a entrenador del conjunt sevillà. Tindrà un difícil repte al davant: canviar la dinàmica d’un equip enfonsat a la taula amb només 3 punts que encadena sis derrotes consecutives. No ha assumit el descens ni la marxa de molts jugadors de la temporada anterior. Precisament Acejo va arribar com a revulsiu en la jornada 6 i va fregar la permanència després d’una gran remuntada, però en l’última jornada va caure als llocs de descens després de perdre a casa contra el Linares (0-4).

Destí inesperat

L’extècnic arlequinat havia sonat aquest estiu per diferents equips i fins i tot semblava molt a prop del Barcelona At., però va aparèixer l’opció de Rafa Márquez, apadrinat pel president blaugrana Joan Laporta. La mala situació del Màlaga, un dels seus exequips com a jugador, també va activar la rumorologia. Finalment, ha estat una possibilitat més inesperada, però que serveix per tornar a les banquetes.

Hidalgo va ser destituït al Sabadell el 20 de novembre de l’any passat després de caure per 3-0 al camp del Real Madrid Castilla, amb l’equip en zona de descens. A la banqueta arlequinada va viure emocions fortes: salvació ‘in-extremis’ en la 18/19 en les últimes 7 jornades, l’ascens al futbol professional en l’atípic play-off de Marbella en plena pandèmia i el cruel descens de la 20/21 per només un punt. L’última etapa va notar el desgast i el mal inici de lliga el va sentenciar.