Està demostrat que la prevenció és clau en la medicina moderna, no hem d’esperar a trobar-nos malament per anar al metge, sinó que hem de ser conscients de la importància de les revisions anuals per tal d’avançar-nos a possibles malalties i detectar-les a temps, ja que això ens pot salvar la vida.

En ginecologia, com en la majoria d’especialitats, pot passar que al principi d’una patologia aquesta sigui indolent (“no fa mal”), pel que podria ser que si no es fa prevenció la pacient sigui diagnosticada en una fase avançada. El diagnòstic precoç ens permet diagnosticar les malalties abans i, per tant, tractar-les de forma més conservadora i eficaç.

En aquesta setmana del Dia Mundial del Càncer de Mama els ginecòlegs Marc Cahuana i Silvia Agramunt comenten que “moltes dones amb càncer de mama no presenten simptomatologia i és per aquesta raó que hem d’educar a la població en la importància de realitzar-se anualment una revisió ginecològica.”

Com ha de ser la revisió ginecològica?

Una revisió ginecològica consisteix en diferents parts: una és saber com es troba la dona en el moment actual. Es parla sobre els símptomes de la menstruació, sobre els canvis hormonals de cada etapa, de la sexualitat, els desitjos d’embaràs o l’anticoncepció si s’escau, i dels hàbits saludables, entre d’altres. En aquesta primera part ja podem saber si ens trobem davant una persona sana o amb alguna possible patologia.

L’exploració ginecològica ens serveix per complementar la primera part. Consisteix en la inspecció i exploració de l’abdomen, la zona genital tant externa com interna i la realització de la citologia o cultius d’infeccions si és necessari. Aquestes últimes exploracions són fonamentals per prevenir el càncer de cèrvix o problemes d’esterilitat en el futur (per exemple, en cas d’infeccions de transmissió sexual). L’ecografia ginecològica és una prova que es realitza a la revisió i complementa la informació. Amb ella obtenim la valoració dels genitals interns: podem diagnosticar lesions a l’úter, ovaris i trompes, entre d’altres.

L’exploració s’acaba completant amb la valoració del pit. Amb l’exploració podem descartar tant patologia benigna com maligna i, el més important, s’aprofita per fer èmfasi en la tècnica d’autoexploració.

“Cal destacar que la detecció precoç del càncer millora el seu pronòstic, ja que podem tractar-lo a temps, la qual cosa disminueix la mortalitat i la discapacitat associada” ens explica el Dr. Marc Cahuana, responsable d’obstetrícia i ecografia en diagnòstic prenatal a l’Institut de la Dona Sabadell Centre i que passa consulta a Policlínic Sabadell Rambla.

Per què, quan i qui ha de realitzar-se la revisió ginecològica?

Recomanem la revisió ginecològica anual entenent que la prevenció és la filosofia actual de la nova medicina.

Tot i que l’edat d’inici és encara un aspecte relatiu recomanem que tota dona a partir dels 18 anys i fins aproximadament els 70 hauria de realitzar una revisió ginecològica anual sempre que sigui possible.

Respecte l’adolescent, recomanem iniciar les revisions ginecològiques amb l’inici de les relacions o bé quan sigui necessari per alteracions en la quantitat, freqüència o dolor de la menstruació. En el cas de dones que no hagin tingut relacions, les proves que farem seran diferents, però sempre encaminades a la salut ginecològica i reproductiva. El mateix passa amb l’edat més avançada, aquí el ginecòleg recomanarà en cada cas la periodicitat de les revisions segons estat general de salut i particularitats de cada dona. Això sí, en cas d’alguna anomalia percebuda per part de la pacient, tingui l’edat que tingui, recomanem consultar a ginecologia de forma preferent.

Respecte al càncer de mama

Una altra vegada la prevenció és fonamental i avui dia, amb un diagnòstic precoç i depenent del tipus de càncer, podem parlar en molts casos de la curació i de tractaments conservadors. L’estudi amb la mamografia i ecografia són pràctics, segurs i fiables pel diagnòstics de lesions fins i tot en fases molt precoces. L’estudi genètic ens servirà per descartar els càncers genètics familiars quan s’escaigui; és per això que en cada revisió s’ha de notificar l’aparició d’algun càncer a la família. A qualsevol edat, la secreció de sang pel mugró, la troballa d’un bony en algun del pit sigui de la mida que sigui o una retracció o depressió d’alguna part del pit són motius per demanar una visita de manera preferent al ginecòleg/a.

El càncer de mama en l’home és una realitat de la qual moltes vegades no es parla tant, però hauria de tenir les mateixes consideracions si pateix alguna de les anteriors troballes.

Dr. Marc Cahuana ginecòleg

Especialista en obstetrícia i ecografia en diagnòstic prenatal

Col. 41988 COMB

Dra. Silvia Agramunt ginecòloga

Especialista en patologia ginecològica i cirurgia laparoscòpia

Col. 41625 COMB

Servei de ginecologia de Policlínic Sabadell Rambla

en col·laboració amb l’Institut de la Dona Sabadell Centre

Policlínic Sabadell Rambla

Carrer Sant Pere 3, Sabadell

93 716 26 27

p.sabadell@grup-policlinic.com

www.grup-policlinic.com