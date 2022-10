Aleix Puig (Vicio): “Estic segur que obrirem un segon local a Sabadell”

La cadena d’hamburgueses Vicio acaba d’obrir un local de delivery i take away a Sabadell. El seu cofundador i coconseller delegat, Aleix Puig, qui va ser guanyador de MasterChef, assegura que les expectatives amb el nou establiment són altes.

Per què heu decidit instal·lar-vos a Sabadell?

Quan encara no havíem obert aquí ja vam veure que a Sabadell teníem clients que ens demanaven a botigues de Barcelona a través de Glovo. Per això, vam decidir que també havíem d’obrir aquí. És el nostre cinquè local a Catalunya i el primer al Vallès Occidental. Tenim moltes il·lusions posades en el nou local.

Tot i que ho heu fet oficial aquesta setmana, ja fa uns dies que el local està operatiu.

Sí, ho acostumem a fer quan obrim nous establiments de Vicio. Comencem a vendre abans per veure com reacciona la gent, que normalment ens donen una bona rebuda.

Quines expectatives teniu amb el nou local?

Creiem que Sabadell té molt de potencial i tenim previst vendre-hi moltes hamburgueses. De moment, això sí, apostem pel servei take away i delivery, però estem 100% convençuts que en poc temps haurem de créixer i obrir un nou local a la ciutat. I aquest sí que disposarà de taules al seu interior per acollir comensals.

La teva estada a ‘MasterChef’ et va catapultar per muntar el negoci. Quan vas tenir la idea de crear Vicio?

Ara fa tres anys amb el meu soci ja vam començar a idear Vicio, però no ens vam llançar fins fa justament dos anys. Estem molt satisfets de com ha anat el negoci fins ara. És conseqüència del treball dur de tot l’equip que hi ha hagut el darrere, que ara ja és de 260 treballadors.

Quines són les especialitats de la marca?

A Vicio tenim un ADN propi: fem hamburgueses que fins ara no estaven al mercat. Aixafem la carn a la planxa i li posem alguns tocs aromàtics. A més, el nostre bacó està tres hores al forn i la resta d’ingredients són d’alta qualitat. Els postres també són un dels nostres punts forts.

Quins són els objectius de futur de Vicio?

Tot el que hem fet fins ara no serà res en comparació al que ha de venir. En aquest període hem donat a conèixer la marca i ens hem fet un nom. A partir d’ara, volem que hi hagi locals de Vicio a tot arreu. L’any 2024 tenim previst expandir-nos més enllà d’Espanya.