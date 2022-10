La cadena d’hamburgueses Vicio, coneguda per ser el negoci del guanyador de MasterChef Aleix Puig, acaba d’obrir un local de delivery i take away a Sabadell. Es tracta del primer establiment de la firma al Vallès Occidental i el seu onzè en total. Es troba al carrer de Sant Pau, 141, al centre de la ciutat. El seu servei a domicili va a càrrec de l’empresa Glovo. L’espai, però, no disposa de taules en el seu interior, és a dir, no pot acollir comensals.

Vicio ha contractat un equip de 14 persones per treballar al local de Sabadell amb l’objectiu de poder atendre la demanda, que s’espera que sigui elevada. De fet, la companyia pretén vendre 3.000 hamburgueses el primer mes.

Així mateix, la marca ofereix el conjunt de la seva àmplia gamma d’hamburgueses: des de la clàssica Cheeseburger fins a la Pollos Hermanos, entre altres. També hi ha opcions veganes i postres de tota mena, amb el tiramisú d’Oreo com a opció principal.

Si es compleixen les expectatives amb el nou local de Vicio, la companyia pretén obrir en un futur un establiment de restauració a la ciutat on poder acollir comensals.

Vicio, una marca creada el 2020

Vicio compta amb només dos anys de vida. La marca va néixer el 2020 i va ser cofundada per Aleix Puig, guanyador de la setena edició de MasterChef. En aquest període, Vicio s’ha convertit en una de les firmes d’hamburgueses que lideren el sector dins de l’aplicació Glovo.

Actualment, la marca disposa de 260 treballadors i va tancar el 2021 amb quatre milions d’euros de facturació. Vicio té presència a Barcelona i Madrid, però prepara un pla d’expansió per al 2023.