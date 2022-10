Un dia verdura, l’altre estofat, l’altre arròs… Quan has de fer menjar per a tota una escola, calcular les proporcions de forma exacta és gairebé impossible. Millor que en sobri, que no pas que en falti, diuen… Però què en fem del que ha sobrat? “Doncs abans es llençava, ara li donem una nova vida”. La Maite és la cuinera de l’Escola Mare de Déu de la Salut, una de les sis escoles del municipi que aquest curs s’ha sumat al programa Recooperem en contra del malbaratament alimentari.

El projecte, des de dins

Ens hem endinsat a la cuina d’aquest centre educatiu per conèixer in situ, com funciona aquesta recuperació del sobrant alimentari. “Normalment, sobra menjar per a fer set racions generoses, que es congelen i són recollides els divendres per a portar-les al rebost solidari”, indica la Maite, que s’encarrega de redistribuir aquest menjar en tuppers de forma altruista. Els recipients són biodegradables i els proporciona l’Ajuntament; la cuinera s’encarrega d’etiquetar-los amb la data i la tipologia d’aliment.

Hi ha productes, com algunes verdures, que no poden congelar-se perquè es fan malbé, “hi ha aliments que els aprofitem per a fer nous plats o algunes salses”, sosté la Maite. El Consell Comarcal del Vallès, l’Ajuntament de Sabadell i la comunitat educativa, que lideren la iniciativa, preveuen ampliar-ho a la resta d’escoles de la ciutat durant els darrers cursos.