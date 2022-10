El Sabadell torna a remuntar en una brillant primera part (2-1)

Gran victòria. El Sabadell ha superat el potent Intercity després de protagonitzar una nova remuntada en una sensacional primera part. Adán Gurdiel i un Pau Víctor excels han deixat en anècdota el gol inicial de l’exarlequinat Pol Roigé i la Nova Creu Alta ha embogit. També ha sabut patir el conjunt de Gabri a la segona meitat per mantenir l’avantatge i sumar tres punts d’or.

Només un canvi i obligat. Gabri ha volgut premiar el gran partit del Johan Cruyff donant continuïtat a l’onze amb l’única variació d’Adán Gurdiel per Marc Vargas, descartat per molèsties físiques. De totes maneres, molt aviat ha hagut de modificar la pissarra el tècnic arlequinat per la lesió muscular d’Alberto Fernández. Encara no s’havien consumit ni 5 minuts. Ha entrat Sergi Garcia, ocupant el carril esquerre, i David Astals ha passat al cantó dret.

Remuntada exprés

A aquest contratemps s’ha afegit el gol de l’Intercity, obra de l’exarlequinat Pol Roigé, aprofitant l’únic desajust defensiu arlequinat i un possible fora de joc previa de N’Sue. Ha engaltat un bon xut que ha fet estèril la intervenció de Sergi Puig. El partit semblava complicar-se, però com va passar al Johan Cruyff, la reacció del Sabadell ha estat immediata i brillant. Ha avisat Pau Víctor amb una gran maniobra dins de l’àrea i sensacional resposta de Manu Herrera. Res ha pogut fer el veteraníssim porter davant el xut d’Adán Gurdiel, culminant una gran combinació entre Sergi Garcia i Moha Keita.

Només 4 minuts més tard, la remuntada era un fet gràcies a una sensacional acció personal de Pau Victor, qui s’ha rifat a dos defensors amb una maniobra d’exquisida qualitat i una definició encara més espectacular, ajustant el xut al pal. La Nova Creu Alta ha embogit d’alegria. No només pels gols sinó per la manera. Ha estat una primera meitat primorosa del Sabadell, sent superior en tots els registres a un Intercity desconcertat que no ha inquietat més a Sergi Puig. Fins i tot s’ha pogut eixamplar l’avantatge en diversos contracops.

Saber patir

El guió ha canviat a la segona. L’Intercity estava obligat a fer un pas endavant mentre el Sabadell ha acusat l’enorme desgast de la primera part. Ha patit més, sobretot en pilotes penjades que gairebé sempre ha guanyat Ion Etxaniz. Per sort, amb la punteria desviada. Gabri s’ha vist obligat a fer un segon canvi per la lesió d’Adán Gurdiel i Guillem Molina ha assumit el carril dret amb la inestimable col·laboració d’un excels David Astals. El de Poble Nou tant defensava com atacava. Fins i tot ha fregat el gol després d’una sensacional jugada de Pau Víctor. Hauria estat la sentència.

Gabri ha esgotat la tercera finestra només amb un doble canvi: han entrat Gualda i Armando per donar aire al mig del camp. L’equip ho ha notat i ha pogut mantenir el 2-1 sense passar gaires angúnies. La graderia, bolcada, ha donat l’última empenta per resistir i sumar, per primera vegada aquesta temporada, dues victòries consecutives i acostar-se a la zona alta de la taula. Aquest Sabadell progressa adequadament i l’afició comença a gaudir.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Sergi Puig; Adán Gurdiel (Guillem Molina, m. 57), César Morgado, Pelayo, Eudald Vergés, Àlex Sala (Gualda, m. 71), Alberto Fernández (Sergi Garcia, m. 7); Sergi Altimira, Moha Keita (Armando, m. 71), David Astals i Pau Víctor.

Intercity: Manu Herrera, Nsue (Raúl Sanchís, m. 77), Rafa Gálvez, Álvaro Pérez, Ferroni, Eneko Undabarrena (Carmona, m. 77), Bellotti (Angong, m. 64), Xemi (Oriol Soldevila, m. 64), Etxaniz, Cristian Herrera (Guillem Jaime) i Pol Roigé.

Àrbitre: Gorka Etayo Herrera (Comitè Basc). Grogues: Àlex Sala, David Astals; Belloti, Eneko, Pol Roigé.

Gols: 0-1, minut 11: Pol Roigé; 1-1, minut 22: Adán Gurdiel; 2-1, minut 26: Pau Víctor.

Incidències: 3.017 espectadors a la Nova Creu Alta. Un grup de seguidors han accedit a l’Estadi 15 minuts tard per protestar per les mesures de seguretat. Durant el partit no s’ha produït cap incident.