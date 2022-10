L’ESDi organitzarà la pròxima edició del congrés mundial Intercolor

Els dies 16, 17 i 18 de novembre, Barcelona acollirà el congrés internacional del color Intercolor, on es definiran les cartes de color que impactaran en la indústria del disseny la pròxima temporada tardor/hivern 2024-25. L’Escola Superior de Disseny ESDi, entitat col·laboradora de Banc Sabadell que actuarà com a representant de l’Estat espanyol a Intercolor, serà l’encarregada d’organitzar l’esdeveniment, en el qual es reuneixen empreses i institucions de 17 països de tot el món.

El congrés se celebra dues vegades a l’any per a establir les futures tendències de color i de materials que després es mostraran a les principals fires tèxtils internacionals, com Première Vision o Pitti Filati. Les institucions que formen part d’Intercolor són associacions i instituts de recerca vinculats a les indústries de la moda, el tèxtil, el color, l’art i el disseny, o la cosmètica. Cadascuna representa a un dels 17 països membres, entre els quals hi ha la Xina,, Finlàndia, França, Espanya i els Estats Units, entre altres.

Cartes cromàtiques

Aquesta varietat de cultures internacionals permet que durant el congrés es generi una interconnexió cultural, una anàlisi dels canvis socials territorials, i el coneixement de nous materials i les seves aplicacions, per aconseguir l’objectiu final que és la definició de cartes cromàtiques internacionals. Les tendències de color es defineixen a partir d’una primera anàlisi de tendències socials de cada país. És per això que el programa del congrés Intercolor comença amb una jornada on es presenten els conceptes socials amb què cada país membre s’ha basat per a desenvolupar la seva proposta cromàtica.

En el cas d’Espanya, que és representat pel laboratori de tendències de l’Escola Superior de Disseny ESDi, The Create Lab, en l’edició d’enguany presentarà una proposta cromàtica centrada en la microfelicitat. “Estem en una situació de transició social en què estem tensos davant el col·lapse que estem vivint arran de la crisi energètica i la guerra. Intentarem que els nostres colors representin aquesta dura realitat”, afirma Encarna Ruiz, la directora de The Create Lab.

Dit això, la primera jornada d’Intercolor tindrà lloc el dia 16 de novembre a l’Auditori de NTT Data, una de les empreses patrocinadores del congrés, juntament amb ConceptD, el Gremi de Fabricants, Kreab, Hansgrohe, Dobert Textile, Modacc, Tèxtil Olius i Pronovias. A més de les presentacions de les propostes de cada país, la jornada també comptarà amb dues conferències a càrrec de Marta Marín, directora creativa estratègica i analista de tendències i mercats per a marques nacionals i internacionals, i Jorge Márquez, Head of Experience Design Europe a NTT Data.

Les dues jornades següents, les del 17 i 18 de novembre, seran a porta tancada a la nova seu de l’Escola d’Arts i Tècniques de la Moda EATM de Barcelona, escola que, com ESDi, pertany a la Fundació del Disseny Tèxtil FUNDIT. Durant aquestes dues jornades les institucions representants dels 17 països membres es reuniran per a mostrar les seves propostes de cartes de color i unificar-les en una única sola que serà la que tindrà impacte en l’àmbit de la moda, l’interiorisme i el disseny de producte de les pròximes temporades.

Les expectatives del The Create Lab en l’esdeveniment són elevades. Així ho explica una de les alumnes de l’ESDi que participa activament en la proposta cromàtica d’Espanya. “El color té un component social molt important i aquest congrés ens permet posar sobre la taula que el disseny pot ser capaç de resoldre problemes quotidians”, diu Natalia Pérez.

The Create Lab

The Create Lab és el laboratori de tendències de l’ESDi i el representant d’Espanya al congrés internacional Intercolor. Es caracteritza perquè està constituït per docents investigadors i alumnes residents de diferents disciplines del disseny. Com a representant espanyol, ESDi presenta les seves propostes al congrés Intercolor juntament amb altres 16 institucions internacionals, per aconseguir unificar-les en una única carta de color que tingui impacte en l’àmbit de la moda.